Guerra y emoción en Gran Hermano: el polémico gesto de la hermana de Solange que enfureció a la casa y el llanto de Hanssen

La noche de “Congelados” trajo un respiro para Solange Abraham y Matías Hanssen con la visita de sus familias. Sin embargo, un desafiante movimiento de la hermana de la tucumana reavivó la tremenda interna tras la expulsión de Manuel.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa sus horas más dramáticas y la noche de este miércoles combinó una dosis extrema de lágrimas con una provocación que promete cambiar el rumbo del juego. En medio de la tensión por la inminente placa exprés, el formato habilitó el esperado juego de “Congelados”.

Las visitas de las hermanas de Solange “Sol” Abraham y el tucumano Matías Hanssen conmovieron a todos, pero fue un picante gesto de la primera el que encendió la mecha de un conflicto que divide aguas en la convivencia.

El beso al trofeo y el grito para los “Solangistas”

El ingreso de Noelia, hermana de Solange, arrancó con pura emoción. La participante contuvo el aire y las lágrimas para evitar una sanción mientras su hermana la llenaba de elogios: “Te admiramos, sos una inspiración, qué jugadora increíble”. Además, le llevó el mensaje más esperado de su pequeña hija: “Delfi está re bien, hermosa, feliz y superorgullosa de vos”.

Sin embargo, antes de cruzar la puerta de salida, Noe protagonizó un momento que se volvió viral en segundos y desató la locura de su fandom. Caminó decidida hacia la vitrina del pasillo y besó el vidrio que protege el trofeo del campeón. Mirando a las cámaras, le mandó un mensaje directo a la tribuna:

“Hay que darlo todo, solangistas. Es de ustedes, vamos, ¡adaptación!”, arengó la joven, dejando en claro que su hermana va por el premio mayor.

“Sos mi ejemplo”: las lágrimas de Matías Hanssen

La emoción continuó a flor de piel con el ingreso de Agustina, hermana de Matías Hanssen. Al escuchar su voz, el tucumano quedó completamente paralizado por el impacto.

“Vengo a ver a mi persona favorita en el mundo. Sos mi ejemplo a seguir, hermano. Sos todo lo que yo quiero ser en esta vida”, le confesó su hermana mayor en un sentido abrazo. Agustina aprovechó para despertar al Matías más competitivo: “Quiero ver a ese Matías que me quería ganar en todos los juegos cuando éramos chicos”.

Guerra declarada: la furia de Yipio y la crisis de Juanicar

El clima de paz duró apenas unos minutos. La casa sigue completamente fracturada tras la escandalosa eliminación del lunes, donde Manuel Ibero quedó fuera de juego en un mano a mano con Luana. La salida del participante dejó devastados a sus aliados más íntimos, Yipio y Juanicar.

Antes de irse, Manuel tiró un dardo venenoso al gritar: “Los caretas y los falsos no llegan”, lo que desató la furia de Yipio. Al ver a Solange festejar por haberse salvado de la placa, el participante no se contuvo y le gritó en la cara: “¡Lo lograste, forra!”. Por su parte, Juanicar terminó encerrado en la habitación, llorando desconsoladamente y golpeando la cama en una crisis total.

Esta grieta quedó expuesta tras el “Congelados”: mientras la mayoría de los hermanitos corrió a contener a Solange y a Matías, Yipio y Juanicar se mantuvieron completamente al margen, congelando también cualquier tipo de empatía con sus compañeros.

Seguí de cerca la guerra en la casa más famosa del país en la pantalla de El 9 Televida.