El emocionante video del niño mendocino que espera que pasen los egresados para bailar con ellos en la vereda

Un emotivo video protagonizado por un niño mendocino se volvió viral en redes sociales: cada tarde espera en la vereda de su casa para bailar y festejar con los egresados del City Tour.

Un video grabado en Mendoza está emocionando a todo el país. Un pequeño mendocino se volvió viral luego de que su mamá compartiera en las redes sociales cómo, cada tarde, sale a la vereda de su casa para esperar el paso de los egresados del City Tour, las tradicionales bateas que trasladan a los estudiantes rumbo a su cena, y bailar con ellos.

Para muchos, el festejo de egresados es una tradición exclusiva de quienes terminan el colegio. Sin embargo, este pequeño demostró que la celebración también puede compartirse y transformarse en un momento de celebración para todos.

Lo que comenzó como una simple curiosidad terminó transformándose en un ritual diario: el chico escucha venir la música, sale corriendo a la calle y, lejos de quedarse mirando, se suma al festejo con un entusiasmo que contagia a todos. Los jóvenes, al verlo, ya lo saludan, lo aplauden y hasta bailan con él desde el vehículo en movimiento.

Según escribieron en los videos, todo empezó de manera espontánea, hasta que los adolescentes comenzaron a interactuar con él. La escena generó tanta ternura que decidió grabarla y subirla a TikTok. En cuestión de horas, el video explotó: cientos de miles de reproducciones y comentarios que celebran la alegría del pequeño y la empatía de los estudiantes.

Las reacciones no tardaron en llegar. “Qué lindo ver a los chicos disfrutando con él, no lo dejan de lado, buen corazón”, escribió una usuaria. Otros comentarios destacaron la inclusión, la diversión y el “momento único que solo puede darse en Mendoza”.

El gesto conmovió tanto que incluso le regalaron una remera del City Tour, un detalle que terminó de sellar este vínculo inesperado entre egresados y un niño que encontró, en ese paso diario, un espacio para festejar y sentirse parte.