El emocionante gesto de una joven en las calles de Mendoza: “si estás pasando un momento difícil”

La mujer decidió regalar un pequeño gesto, pero de gran importancia, a todas las personas que pasaban por la Plaza Independencia. La reacción de los mendocinos emocionó a todos los usuarios de TikTok, donde el vídeo se volvió viral.

Era un día normal en unas de las principales intersecciones de la Provincia de Mendoza, aunque un hecho captó la atención de todos los peatones que pasaban por la plaza San Martín o en la Plaza Independencia. Es que había una persona parada en medio de la vereda y sostenía un cartel que sorprendió a muchos, desde lo más humano y sencillo del mundo: dar un abrazo.

Miles de personas, apuradas hacia sus trabajos, o para realizar algún trámite o cierta compra o simplemente de paso, caminan cada día por estas plazas de la Ciudad de Mendoza. Ambas plazas suelen ser el epicentro de muchos encuentros, manifestaciones y de algunos hechos que emocionan a más de uno.

Milagros decidió pararse en medio de ambos lugares, mientras iba recorriendo el espacio con un particular cartel y los ojos vendados: “si estás pasando un momento difícil, te regalo un abrazo”, había escrito.

La reacción de los mendocinos emocionó a todos, ya que inmediatamente muchas personas se acercaron y una cadena de abrazos se forjó. El vídeo fue compartido por la joven a través de TikTok, donde en pocas horas se volvió viral.

Muchos usuarios de la red social se emocionaron en los comentarios y destacaron que “Mendoza tiene esas cosas del alma”. Otras destacaron que lloraron al ver el vídeo, “que hermosa Mili, que todo lo lindo que brindas te vuelva multiplicado hacia vos”.