El emocionante gesto de un mendocino con un vendedor ambulante que hizo llorar a todos

Un mendocino organizó una sorpresa para un vendedor de globos en la Plaza San Martín. El hombre vendió todo y su reacción emocionó en TikTok.

Un gesto inesperado convirtió una jornada de trabajo en un momento inolvidable para un vendedor ambulante de Mendoza. Agustín Allegretti, un joven mendocino que se hizo conocido en TikTok por sus acciones solidarias, organizó una sorpresa para un hombre que vendía globos con formas de animales en la Plaza San Martín. El resultado emocionó al protagonista de la historia y a miles de usuarios que vieron el video en las redes sociales.

La sorpresa de un mendocino para un vendedor de globos

El episodio ocurrió mientras Agustín recorría la Plaza San Martín de Mendoza y se encontró con un hombre que ofrecía globos con forma de animales. En lugar de seguir caminando, se acercó y le hizo un pedido particular: le preguntó si podía cuidarle la campera porque necesitaba entrar a un lugar y no podía llevarla.

El vendedor aceptó sin inconvenientes. Antes de alejarse, el joven le dejó una frase que después cobraría sentido: “Es la campera de la suerte”. Lo que el hombre no sabía era que, mientras cuidaba la prenda, Agustín comenzaría a organizar una sorpresa para ayudarlo de una manera muy particular.

Una vez que se alejó del vendedor, el joven comenzó a hablar con las personas que estaban en los alrededores de la plaza. Les propuso que se acercaran a comprarle globos al hombre, pero les pidió que no le contaran que él estaba detrás de la iniciativa.

De a poco, distintas personas comenzaron a acercarse y a comprar los productos. Incluso otros jóvenes que trabajaban como vendedores ambulantes en el lugar se sumaron al gesto y le regalaron un par de medias.

La sorpresa fue creciendo sin que el protagonista entendiera qué estaba pasando. En pocos minutos, el hombre consiguió vender todos los globos que tenía para ofrecer.

Cuando Agustín regresó para pedirle su campera, encontró al vendedor con una sonrisa de oreja a oreja. El hombre no ocultó su alegría por haber vendido toda la mercadería en tan poco tiempo. “En un ratito vendí todo”, le contó emocionado. Después, recordó la frase que el joven le había dicho antes de alejarse y agregó: “No sabés la suerte que me trajo esa campera”.

El momento terminó con un largo abrazo entre ambos. Después de compartir la alegría del vendedor, Agustín se retiró del lugar y publicó el video en sus redes sociales.

El video viral del gesto solidario en Mendoza

El registro fue compartido en la cuenta de TikTok @agustinallegretti2, donde el joven suele mostrar distintas acciones solidarias que realiza en Mendoza.

En los últimos meses, sus videos se hicieron conocidos por una dinámica similar: comprar productos a trabajadores ambulantes o buscar la manera de ayudarlos a venderlos, para después sorprenderlos con el resultado.

Una de sus acciones anteriores también había generado repercusión cuando le compró todas las tortitas a un vendedor ambulante. Esta vez, la historia del hombre de los globos volvió a despertar mensajes de agradecimiento, admiración y reconocimiento hacia quienes trabajan todos los días en la calle.

La publicación recibió numerosos comentarios de personas que destacaron tanto la iniciativa de Agustín como la actitud del vendedor. “Gracias por hacer feliz, aunque sea un ratito, a tantas personas honestas y trabajadoras. Faltan más como vos”, escribió una usuaria.

Otro comentario recordó la trayectoria del hombre y su vínculo con la ciudad: “Es tan buen tipo ese payaso, lo conocí cuando empecé a trabajar hace 40 años atrás en una zapatería en la calle San Martín y General Paz. Él era vendedor ambulante, siempre amable y de buen humor, nunca lo vi enojado. Es uno de los grandes personajes de nuestra Mendoza”.