Llueve en el Gran Mendoza: esto muestra el radar de Contingencias Climáticas ¿qué dice el pronóstico?

Las lluvias regresaron al Gran Mendoza y otros sectores de la provincia. El radar de Contingencias Climáticas detectó núcleos de tormenta en distintas zonas, mientras que el pronóstico anticipa jornadas frescas, nubosidad variable y posibilidad de nuevas precipitaciones.

Las lluvias volvieron a Mendoza y alcanzaron distintos sectores del territorio provincial durante las primeras horas de la tarde. Los reportes de Defensa Civil y el radar de Contingencias Climáticas permitieron identificar precipitaciones en el Gran Mendoza, la Zona Este y el Valle de Uco. La inestabilidad podría continuar durante los próximos días, con lluvias débiles y lloviznas aisladas en algunos departamentos. Las temperaturas máximas previstas se ubican entre los 16°C y los 18°C.

De acuerdo con el pronóstico disponible, las condiciones comenzarán a mejorar en algunas zonas durante la tarde de este miércoles, aunque la inestabilidad podría mantenerse en sectores del sur provincial y en Malargüe.

Qué muestra el radar de tormentas en Mendoza

El radar meteorológico es una herramienta que permite observar la evolución de las precipitaciones y detectar áreas donde se desarrollan lluvias o tormentas. A través de señales de microondas, el sistema identifica fenómenos atmosféricos y representa la información mediante colores que ayudan a interpretar la intensidad de las precipitaciones.

La escala utilizada para leer el radar es la siguiente:

Verde: precipitaciones leves.

precipitaciones leves. Amarillo: lluvias de intensidad moderada.

lluvias de intensidad moderada. Rojo: precipitaciones intensas.

precipitaciones intensas. Magenta: áreas asociadas con turbulencias o tormentas severas que requieren especial precaución.

Actualmente, según la información proporcionada, el radar muestra núcleos de tormenta en el norte del Gran Mendoza, y el Valle de Uco.

Cómo estará el tiempo en Mendoza este miércoles 14 de octubre

Para este miércoles 14 de octubre, el pronóstico anticipa una jornada fresca, con lluvias débiles durante la madrugada y la mañana en diferentes sectores de Mendoza.

Las precipitaciones podrían afectar la Zona Norte, la Zona Este y la Zona Sur, incluidos San Rafael y General Alvear. También se esperan lluvias débiles en Junín, Rivadavia, San Martín, Ciudad de Mendoza, Guaymallén y sectores del Valle de Uco.

A qué hora mejorará el tiempo

De acuerdo con el pronóstico compartido, las condiciones comenzarían a mejorar a partir de las 16 en buena parte de la provincia. En Malargüe, en cambio, las precipitaciones podrían continuar después de las 18.

En Alta Montaña, se prevé una mejora desde el mediodía. También se espera viento leve del sector sur durante buena parte del día en la Zona Este y la Zona Sur.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para el jueves 15 de octubre

El jueves 15 de octubre comenzará con cielo parcialmente nublado en el llano provincial, aunque la nubosidad será mayor en la Zona Sur y el Valle de Uco.

Durante la tarde se prevé un incremento de las nubes en la Zona Este. Hacia la noche, el cielo estará nublado en todo el llano mendocino y no se descartan lloviznas aisladas.

En Alta Montaña se espera nubosidad en el sector norte, con posibilidad de que se extienda al resto de la cordillera durante la noche. Por el momento, el pronóstico compartido no anticipa precipitaciones significativas en esa zona.

Se espera que la máxima este entre 18°C. y la miníma entre 8°C y 9°C. Además, se prevé una brisa leve del sector sur entre las 14 y las 22, principalmente en la Zona Este y la Zona Sur.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza el viernes 16 de octubre

Para el viernes 16 de octubre, se espera un aumento de la nubosidad en diferentes sectores de la provincia.

En el Valle de Uco, las nubes comenzarían a ganar presencia desde el mediodía. A partir de las 14, el cielo estará nublado en Malargüe y el Gran Mendoza, con una posterior extensión hacia la Zona Sur y la Zona Este.

Durante la noche podrían registrarse precipitaciones débiles en Malargüe. En Alta Montaña, en tanto, se prevé cielo cubierto en toda la zona cordillerana y la posibilidad de lluvias débiles desde la tarde.

Máxima: entre 17°C y 18°C. Mínima en el resto de Mendoza: 9°C. También se espera una brisa leve del sector este entre las 11 y las 23 en el llano provincial.