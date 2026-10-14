Un trabajador murió tras caer desde un autoelevador en Godoy Cruz

Un hombre de 48 años falleció luego de caer desde unos tres metros de altura mientras trabajaba en una empresa ubicada sobre el carril Rodríguez Peña. El Servicio de Emergencias Coordinado constató el deceso en el lugar.

Un trabajador de 48 años murió este miércoles por la mañana tras sufrir un accidente laboral en una empresa ubicada en el carril Rodríguez Peña al 6500, en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.15, cuando el hombre se encontraba a unos tres metros de altura, sobre la planchuela de un autoelevador. Según los testimonios recabados por la Policía, el trabajador resbaló y cayó al suelo, golpeándose la cabeza.

Tras un llamado al 911, personal policial llegó al hangar de la empresa para intervenir en el hecho. Minutos después, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el fallecimiento del hombre en el lugar.

En la escena trabajó personal de Policía Científica, mientras que la Unidad Investigativa Departamental (UID) realizó las tareas correspondientes.

Por disposición del ayudante fiscal, se llevaron adelante las pericias de rigor para esclarecer las circunstancias del accidente. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de jurisdicción.