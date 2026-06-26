El emocionante gesto de los Bomberos de Luján que conmovió a todos: izaron una enorme bandera argentina y el video se volvió viral

En la previa del partido de la Selección Argentina, los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo sorprendieron a quienes pasaban por el cuartel con un homenaje cargado de emoción. Compartieron el video a través de las redes sociales y se volvió viral.

A pocos minutos del comienzo del partido de la Selección Argentina, cuando miles de mendocinos apuraban el paso para llegar a sus casas, una escena logró detener el ritmo habitual de la tarde. Frente al cuartel de los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, un grupo de servidores públicos desplegó una enorme bandera argentina que, lentamente, comenzó a elevarse hasta lo más alto gracias a la escalera de uno de los móviles. El momento fue registrado por un vecino, compartido en TikTok y rápidamente se volvió viral.

La escena ocurrió minutos antes del encuentro de la Selección Argentina, cuando la expectativa futbolera ya se sentía en las calles.

Los bomberos sujetaron una gran bandera nacional a la escalera del camión y comenzaron a elevarla lentamente hasta que quedó flameando sobre el cuartel, visible desde varios metros de distancia.

Muchos peatones que transitaban por la zona decidieron detenerse unos instantes para observar el homenaje, sacar fotos y grabar videos del momento.

Las imágenes fueron publicadas por el usuario @angelitomelli, quien acompañó el video con un mensaje de agradecimiento hacia los bomberos. “Verla cómo flamea y agradecer a nuestros Bomberos de Luján de Cuyo, que siempre tienen estos hermosos gestos. Me saco el sombrero”, escribió junto a la publicación.

En pocas horas, el video comenzó a multiplicar reproducciones, comentarios y compartidos. Muchos usuarios destacaron el compromiso de los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo, mientras que otros resaltaron la emoción que genera ver la bandera argentina desplegada en un contexto tan especial.

La bandera argentina, un símbolo que une a todos

La bandera argentina es uno de los principales símbolos patrios del país y representa la identidad, la historia y los valores nacionales.

Fue creada por el general Manuel Belgrano, quien la izó por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, frente a las baterías Libertad e Independencia, en el lugar donde hoy se levanta el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.

Años más tarde, tras el fallecimiento de Belgrano el 20 de junio de 1820, esa fecha fue establecida como el Día de la Bandera, una jornada dedicada a recordar el legado del prócer y reafirmar el compromiso con uno de los emblemas más importantes de la Argentina.