“El corazón me llevó al Hospital Notti”: El Argentino superhéroe que recorre el país llevando esperanza a los niños

Damián Gómez, creador de “El Club de Héroes”, visitó el Hospital Notti caracterizado como “El Argentino”, un superhéroe solidario que acompaña a niños internados y a sus familias en distintos puntos del país. Su misión: estar presente cuando más se necesita.

En las últimas horas, un insólito personaje sorprendió a los niños y adultos que estaban en las inmediaciones del Hospital Notti. Se trataba de “El Argentino” superhéroe, una organización sin fines de lucro que funciona hace más de 6 años con el objetivo de acompañar a pacientes y sus familias en los hospitales de Argentina llevando esperanza y alegría a quienes están atravesando malos momentos. Con un traje inspirado en los símbolos patrios, casco incluido y una sonrisa permanente, el superhéroe solidario, se convirtió en el centro de una visita cargada de abrazos, palabras de aliento y momentos inolvidables.

Detrás del personaje está Damián Gómez, fundador de El Club de Héroes, una organización sin fines de lucro que desde hace más de seis años recorre hospitales de todo el país con un objetivo claro: acompañar a niños que atraviesan enfermedades graves y a sus familias, llevando esperanza, contención y alegría en contextos difíciles.

“El corazón me llevó hasta acá”, resumió Damián tras su paso por Mendoza. Su proyecto nació como una iniciativa de trabajo voluntario y compromiso social, donde personas caracterizadas como superhéroes visitan hospitales infantiles para transformar, aunque sea por un rato, la rutina médica en una experiencia distinta. “Mi misión es convertirme en un símbolo de esperanza para nuestra gente. Juntos enfrentamos el miedo, la tristeza y la desesperanza”, explica.

Durante su visita al Hospital Notti, fue recibido con enorme cariño por pacientes, familias y personal de salud. En sus redes sociales, donde el proyecto ya supera los 200 mil seguidores, Damián compartió un emotivo mensaje tras recorrer el hospital: “Había familias esperándome… Mamás, papás y chicos que se acercaron solo para regalarme un abrazo, una sonrisa, una palabra sincera. Después caminamos juntos los pasillos, saludamos a los chiquitos que hoy están dando su propia batalla, dejamos pequeños regalos, pero sobre todo dejamos algo más importante: presencia, contención y amor”, escribió junto a las imágenes de su paso por Mendoza.

Las imágenes de su paso por Mendoza se volvieron rápidamente virales, y cientos de usuarios expresaron su agradecimiento. “Qué hermoso momento para esos chicos”, “Verte con los niños emociona”, “Un verdadero héroe argentino”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron en los comentarios.

Desde El Club de Héroes también invitaron a quienes deseen colaborar para que la iniciativa pueda seguir llegando a hospitales de todo el país. Las donaciones pueden realizarse a través de Mercado Pago, al alias clubheroess, cuenta a nombre de Damián Gómez.

En tiempos donde las malas noticias suelen ocupar la agenda, la visita de El Argentino al Hospital Notti dejó una certeza: a veces, el gesto más poderoso no es volar ni tener superpoderes, sino estar presente cuando más se necesita.