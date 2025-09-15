El cielo del Vaticano se iluminó con el rostro del Papa Francisco en un espectáculo sin precedentes

Más de 3.500 drones participaron de un show que transformó la noche romana en un homenaje visual cargado de simbolismo, música y espiritualidad. Artistas internacionales, tecnología de vanguardia y mensajes de fraternidad se unieron en una puesta que desafió los formatos tradicionales.

La Plaza de San Pedro fue escenario de un evento que combinó música, espiritualidad y tecnología de vanguardia. Bajo el nombre “Grace for the World”, el Vaticano recibió a más de 500 líderes culturales, científicos y religiosos en el marco del World Meeting on Human Fraternity. El cierre fue un espectáculo visual sin precedentes: más de 3.500 drones iluminaron el cielo romano con figuras icónicas como La Creación de Adán, La Piedad y el rostro del Papa Francisco, proyectadas sobre la cúpula de Miguel Ángel.

El concierto, codirigido por Andrea Bocelli y Pharrell Williams, reunió a artistas de distintos géneros y culturas. Entre ellos, se destacaron Karol G, John Legend, Jennifer Hudson y Angélique Kidjo, quienes interpretaron piezas clásicas y contemporáneas en un entorno cargado de simbolismo. “Fue una celebración de la fraternidad humana, donde la música y la tecnología se pusieron al servicio de un mensaje universal”, expresó Bocelli en conferencia de prensa.

El uso de drones como recurso artístico no es nuevo, pero su despliegue en un espacio tan emblemático como el Vaticano marca un punto de inflexión. Según datos de la empresa Dronisos, especializada en espectáculos aéreos, los shows con drones aumentaron un 40% en Europa durante el último año, especialmente en eventos institucionales y religiosos. “La clave está en el guion visual: no se trata solo de luces, sino de narrar una historia en el cielo”, explicó el diseñador francés Thibault Mathieu, responsable de la coreografía aérea.

Uno de los momentos más comentados fue la interpretación de Amazing Grace por Bocelli y Teddy Swims, mientras los drones formaban el rostro del Papa Francisco. La imagen fue acompañada por una paloma de la paz y una frase proyectada en varios idiomas: “Somos hermanos”. La escena fue viralizada en redes sociales y replicada por medios internacionales, que destacaron el impacto emocional del espectáculo.

La participación de Karol G también generó repercusión. La artista colombiana eligió un repertorio sobrio y se presentó con un vestido largo en tonos neutros, en sintonía con el contexto. Su interpretación de Vivo por ella junto a Bocelli fue uno de los momentos más aplaudidos. “Fue un honor estar en un lugar tan sagrado, llevando un mensaje de unidad”, declaró la cantante en sus redes.

Aunque el evento fue celebrado por miles de asistentes, también despertó críticas de sectores conservadores que cuestionaron el uso de tecnología y música popular en un espacio religioso. Sin embargo, desde el Vaticano defendieron la iniciativa como una forma de acercar el mensaje espiritual a nuevas generaciones. “La fraternidad no tiene formato único. Este encuentro fue una invitación a pensar cómo convivimos en el mundo actual”, sostuvo el cardenal Mauro Gambetti, responsable de la organización.

La combinación de arte, fe y tecnología no solo atrajo la atención de millones de espectadores, sino que también abrió el debate sobre los nuevos lenguajes de lo sagrado. Una experiencia que, más allá de sus detractores, dejó una huella luminosa en el corazón de Roma.

