El baile viral de una mujer y un turista en una bodega mendocina: “cuando tomás vino de más” 

El divertido video muestra a un turista que, tras varias copas de vino en un tour por bodegas mendocinas, improvisó un baile con una mujer que recién conocía. Compartieron las imágenes a través de las redes sociales y rápidamente se volvió viral.

Un insólito y gracioso episodio ocurrido en una bodega de Mendoza se volvió viral en redes sociales. Un hombre que participaba de un tour de vinos bebió varias copas de más y, en plena degustación, terminó protagonizando un inesperado baile con una mujer que no conocía.

Mendoza es conocida como la “Tierra del Sol y del buen vino”, es que la provincia cuenta con un montón de viñedos, historia vitivinícola y bodegas que atrae a miles de turistas año tras año.

Muchos deciden recorrer los caminos del vino y hacer alguna que otra degustación en las bodegas. Sin embargo, algunos se toman un par de copas de más y terminan protagonizado momentos que les quedarán guardados para siempre en la memoria, o tal vez no tanto.

El momento quedó registrado en un video compartido en TikTok por el usuario @alejomaris, quien bromeó con la situación bajo el título: “POV: vas por la décima copa de vino en el tour de bodegas en Mendoza”.

Las imágenes muestran cómo, con humor y desinhibición, el turista improvisa lo que llamó una “danza contemporánea” junto a una señora que también estaba en el recorrido. La escena desató carcajadas entre los presentes y rápidamente acumuló miles de reproducciones en redes sociales.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse, destacando la espontaneidad del momento: “Show, entrega y pasión. Mi voto es secreto”, escribió un usuario y otros le siguieron la corriente como si fueran jurados de algún concurso de baile.