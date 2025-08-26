Dos mendocinos se disfrazaron para ir a buscar a su hijo a la escuela y su reacción se volvió viral

Los padres decidieron hacer algo especial por su hijo el día de su cumpleaños, pero el joven nunca se esperó que llegaran así a la salida del colegio.

Un gesto inesperado y lleno de humor se vivió en Mendoza, cuando dos padres idearon una manera muy original de sorprender a su hijo en el día de su cumpleaños. Lejos de lo tradicional, se disfrazaron y fueron a buscarlo a la salida de la escuela. Sin embargo, el joven, de 17 años, nunca imaginó que lo iban a ir a retirar así. La mujer compartió los videos a través de las redes sociales y rápidamente se volvió viral.

La mamá compartió las imágenes en TikTok con la frase: “Preparándonos para hacer infeliz a mi hijo a la salida de la escuela”. En el video se los ve caracterizados con un disfraz inflable de dinosaurio y un cartel que decía: “Feliz cumpleaños Gabi, te amamos”.

Fue así como se fueron hasta la escuela donde el hijo asiste. De repente el joven miró al costado y cuando los reconoció no podía creerlo

El adolescente, que estaba acompañado de sus compañeros, primero quedó en shock, pero segundos después no pudo contener las carcajadas. Finalmente, se acercó entre risas y abrazó a sus padres en una escena que despertó ternura y aplausos en las redes sociales.

El video acumuló miles de reproducciones en TikTok y recibió cientos de comentarios de usuarios que elogiaron la creatividad de los padres mendocinos. Incluso muchos afirmaron que copiarán la idea para sorprender a sus propios hijos.