Dos choferes mendocinos sorprendieron a los pasajeros en Navidad

Papá Noel y el Grinch llegaron a Mendoza con toda la onda, pero esta vez a bordo de un colectivo. Una escena que sorprendió a todos y rápidamente se hizo viral.

El espíritu navideño parece haber invadido cada rincón de Mendoza, desde aquellos que se animaron a decorar sus autos hasta estos dos choferes que sorprendieron a sus pasajeros cuando se subieron al colectivo y los vieron disfrazados para la ocasión.

A bordo de un colectivo que une la Ciudad de Mendoza con Luján de Cuyo, dos choferes de la línea 700, sobresalieron en esta Navidad al sorprender a los pasajeros de su unidad al vestirse de dos personajes clásicos de la Navidad.

Ambos se calzaron los trajes del Grinch y de Papá Noel a pesar de las altas temperaturas. Además, decoraron la unidad con banderines y otras decoraciones, todo para sacarle una sonrisa a los pasajeros que los acompañan todos los días.

“En Luján Papá Noel maneja un micro, se actualizó”, escribieron junto a las imágenes del momento cuando los pasajeros se subían a la unidad y se encontraban al hombre canoso manejando.

“Ya se siente la vibra a nochebuena Y el amigo @fakuu.moreno y su amigo se pusieron la 10 sacando sonrisas a los pasajeros del recorrido 761”, escribieron junto a las imágenes que rápidamente se hicieron virales en la cuenta de bondisdemendoza.