Dos carpinteros mendocinos mostraron cómo hacen pinos de madera y explotaron las redes sociales

Dos carpinteros de Mendoza se volvieron furor en redes sociales tras mostrar cómo fabrican pinos de madera artesanales, un emprendimiento que terminó convirtiéndose en un fenómeno nacional con miles de pedidos.

La creatividad volvió a ser la carta salvadora para dos emprendedores mendocinos que, frente a una temporada laboral complicada, transformaron una idea simple en un éxito inesperado. Julio Cáceres, un carpintero de 58 años de Rivadavia, y su hijo Giuliano Saini, de 20, comenzaron a fabricar pinitos navideños de madera con los restos que acumulaban en su taller. Lo que arrancó como una solución momentánea terminó convirtiéndose en un fenómeno que se volvió viral en las redes sociales.

Muchas veces la creatividad es un puente de salida para muchos emprendedores que se la rebuscan día a día para seguir creciendo. Dos mendocinos, carpinteros, idearon unos ingeniosos pinos de madera para decorar por Navidad.

Al principio, la venta del producto no despertaba demasiado interés. Pero todo cambió cuando Giuliano insistió en mostrar el proceso de fabricación en TikTok, pese a la desconfianza inicial de su padre. Grabaron un video sencillo, mostraron cómo armaban los pinos y lo publicaron. Sin embargo, no se esperan todo lo que vendría a raíz de ese video.

El impacto fue inmediato: 60.000 reproducciones en 24 horas y una avalancha de consultas que disparó las ventas de forma imparable. Desde ese momento, la dupla decidió combinar esfuerzos: Julio en la producción y Giuliano en el marketing y la logística.

La estrategia funcionó mejor de lo esperado. En pocas semanas, vendieron más de 2.000 pinitos y comenzaron a realizar envíos diarios a todo el país, incluso recibiendo pedidos de grandes empresas. El taller familiar quedó chico y hasta el quincho de la casa debió convertirse en un espacio de trabajo para responder a la demanda.

Poco a poco fueron documentando todos los procesos y compartiéndolos en las redes sociales, donde ya cuentan con más de 3 millones de visualizaciones en sus vídeos y miles de mensajes de argentinos que los felicitan por su ingenio y ganas de trabajar para salir adelante.