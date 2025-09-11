Día de furia: un mendocino se quedó atorado en el tránsito y su reacción se volvió viral

Un conductor mendocino quedó atrapado en un embotellamiento en Godoy Cruz y su reacción a los gritos fue filmada y subida a TikTok.

En Godoy Cruz, un episodio cotidiano terminó transformándose en un fenómeno en redes. Un video viral mostró cómo un conductor, atrapado en el tránsito, reaccionó a los gritos en plena Costanera y desató una ola de comentarios en TikTok.

El hecho ocurrió sobre uno de los puentes de acceso a la Costanera, cerca de un reconocido mayorista límite entre el departamento de Godoy Cruz y Guaymallén. Según testigos, dos automovilistas comenzaron una discusión en medio de la calzada y detuvieron la circulación, generando un embotellamiento que complicó el tránsito en la zona.

Mientras los autos se acumulaban y los bocinazos crecían, un mendocino decidió bajarse de su vehículo y enfrentar la situación: a los gritos, insultó a los conductores que bloqueaban el paso. En el video se lo escucha decir frases como “Tomatela” y otros insultos, mientras decenas de autos hacían sonar sus bocinas para poder avanzar.

El momento fue captado y compartido en TikTok, donde se volvió viral en pocas horas. Cientos de usuarios comentaron con humor sobre la reacción del conductor: “Bien por el que insulta, así somos impacientes”, “Reacción bien argenta”, fueron algunos de los mensajes que acompañaron el clip.