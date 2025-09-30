Después del furor por los kioscos de Maipú: ahora venden los muñecos por las redes sociales

Los kioscos de Maipú cumplieron 40 años y volvieron a reunir a miles de familias en la Plaza 12 de Febrero. Tras el festejo, muchos estudiantes decidieron ofrecer los tradicionales muñecos a través de redes sociales, con el objetivo de recaudar más fondos para sus promociones.

Cada mes de septiembre, el departamento de Maipú se convierte en el epicentro de una de las celebraciones estudiantiles más esperadas de Mendoza: los clásicos kioscos estudiantiles. Se trata de una iniciativa organizada por el municipio que reúne a los jóvenes de cuarto y quinto año de los colegios secundarios, quienes despliegan todo su ingenio para crear estructuras coloridas y muñecos gigantes que marcan identidad y pertenencia.

Este 2025 la fiesta tuvo un condimento especial, ya que se cumplieron 40 años desde la primera edición. Durante cuatro días, la Plaza 12 de Febrero fue escenario de música, creatividad y encuentro comunitario.

Concluido el evento, donde miles de personas participaron, los estudiantes encontraron una nueva forma de darle continuidad a los muñecos gigantes que les demandaron horas y horas de trabajo y dedicación. Es por eso que antes de tirarlos a la basura, muchos decidieron venderlos para seguir recaudando fondos destinados a viajes, camperas y proyectos de sus cursos.

Algunos mendocinos se sorprendieron cuando vieron a los muñecos publicados en redes sociales como Facebook Market.

Kioscos de Maipú: 40 años de historias compartidas

El municipio destacó la importancia de esta edición al invitar a los vecinos a enviar fotos, anécdotas y recuerdos para construir un álbum colectivo con memorias de todas las generaciones que han participado. “Los kioscos han sido escenario de amistades, amores y momentos imborrables. Son parte de la identidad maipucina”, expresaron desde el área de Cultura local.

De esta manera, los kioscos de Maipú no solo celebran cuatro décadas de permanencia, sino que también se consolidan como una tradición única en Mendoza, capaz de unir a distintas generaciones en un mismo espíritu festivo.