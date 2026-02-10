De Río de Janeiro a Maipú: recrearon el video viral de la favela y se volvió viral en TikTok

La tendencia que nació en una terraza de Rocinha, en Río de Janeiro, cruzó fronteras y tuvo su versión mendocina. Dos jóvenes recrearon el famoso clip desde un barrio de Maipú, lo subieron a TikTok y en cuestión de horas se volvió viral.

Las redes sociales se inundaron de videos en una terraza desde una favela popular de Río de Janeiro, donde cientos de turistas llegaron este verano 2026 no solo a disfrutar del recorrido, las vistas o sacar fotos, también se sumaron a la tendencia de hacer un video desde el lugar. En este contexto dos mendocinas recrearon la mística escena, pero desde un reconocido barrio de Maipú, compartieron el video en Tiktok y rápidamente se volvió viral.

La experiencia que se volvió totalmente viral en redes sociales, y que tiene a miles de argentinos como protagonistas: se trata del tour por la favela Rocinha que termina con un video épico sentado en una silla mientras que con un drone muestran toda la ciudad.

En ese contexto, dos mendocinas decidieron sumarse a la tendencia, pero con impronta local. “favela do Torcacitas – Mendoza”, escribieron y recrearon la escena desde un reconocido barrio de Maipú y compartieron el resultado en sus redes sociales.

El video comienza con una puerta que se abre. Una de las protagonistas aparece caminando con lentes de sol en la mano, avanza hacia una silla ubicada y se sienta mientras la cámara revela el paisaje del barrio desde arriba. La estética replica el formato que se hizo popular en Río de Janeiro, pero con guiños bien mendocinos y un tono irónico sobre la situación.

El clip no tardó en viralizarse: en pocas horas superó las 20 mil reproducciones en TikTok y acumuló decenas de comentarios. Muchos usuarios celebraron la creatividad y el humor de la propuesta. Otros destacaron un detalle que no pasó desapercibido: la camiseta del Deportivo Maipú que llevaba puesta una de las jóvenes.

“Unas genias”, “Aguante el Botellero” y “Es buenísimo” fueron algunas de las reacciones de los mendocinos que rápidamente reconocieron el barrio.

Cuánto cuesta hacer el video viral en la favela de Río

Cada vez más turistas viajan a Brasil con un objetivo claro: grabar el famoso video viral en la favela de Río de Janeiro que arrasa en TikTok e Instagram. La propuesta, que combina adrenalina, paisajes impactantes y producción audiovisual profesional, se convirtió en una de las experiencias más comentadas del verano 2026. Pero, ¿cuánto cuesta y qué incluye el recorrido?

El tour se realiza exclusivamente durante el día, una decisión clave para aprovechar al máximo la luz natural y lograr una vista nítida de la ciudad desde lo alto.

El recorrido comienza con un traslado en moto por las calles angostas y empinadas de Rocinha, una de las favelas más grandes de Brasil.

Una vez en la cima, llega el momento más esperado: el visitante se sienta en una silla estratégicamente ubicada con vista panorámica a la ciudad y al mar. Desde allí, los prestadores del servicio realizan la producción audiovisual con drones, logrando un efecto cinematográfico con un alejamiento progresivo que deja a Río desplegado a los pies del protagonista.

El precio del tour por la favela en Río de Janeiro varía según el operador y el paquete contratado. En promedio, los valores oscilan entre 200 y 330 reales por persona, lo que equivale aproximadamente a entre $55.000 y $91.000 pesos argentinos, dependiendo del tipo de cambio.

La diferencia de precio suele estar vinculada a la cantidad de tomas, la edición del material y si el paquete incluye solo el video o también fotografías profesionales.