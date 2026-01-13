Crearon la asistente de voz cuyana y estallaron las redes sociales: “ahí viene el Zonda”

Un grupo de mendocinos logró lo que muchos usuarios vienen reclamando desde hace años: que los asistentes de voz entiendan —y hablen— como la gente de cada región. Así nació la asistente de voz cuyana, una versión local y descontracturada que parodia a Siri, Alexa y Google Home y que rápidamente se volvió viral en redes sociales por sus respuestas cargadas de modismos, ironía y referencias típicas de Mendoza y San Juan.

“Pov si la Siri fuera cuyana”, escribieron en las redes sociales y crearon una asistente de voz con frases típicas de por ejemplo la Provincia de San Juan o Mendoza y situaciones cotidianas que desataron miles de reacciones.

Uno de los jóvenes les preguntó por el clima antes de salir de su casa. Ante la pregunta “¿qué clima va a ser hoy?”, la asistente respondió sin filtro: “Otra vez hay Zonda, ya está bajando de la alta montaña. Preparate, guardate”. Una frase que cualquier mendocino reconoce al instante.

También hubo lugar para el humor ácido cuando le pidieron indicaciones para llegar a casa: “¿Pero qué? ¿Estás borracha? ¿No sabés dónde vivís? Preguntá ahí si alguien va”. Y uno de los más chistosos, fue cuando le dijeron que pusiera música de Bad Bunny: “¿Bad Bunny? Nada de eso, escuchá una buena cueca cuyana, como corresponde”.

Las respuestas, exageradas, pero cercanas, conectaron de inmediato con el público. En pocas horas, los videos acumularon miles de reproducciones, comentarios y compartidos, especialmente entre usuarios de Cuyo. Mientras tanto, en redes ya piden nuevas versiones y hasta sueñan con que algún día, cuando el viento empiece a soplar, una asistente real avise sin vueltas: “Ojo, se viene el Zonda”.