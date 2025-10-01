Conocé el ritual de la canela para atraer abundancia y prosperidad

Cada vez más personas lo practican el primer día del mes como una forma de renovar la energía del hogar y abrirse a nuevas oportunidades. Simple, accesible y cargado de simbolismo, este gesto se volvió tendencia en redes y suma adeptos que buscan empezar octubre con intención clara y foco positivo.

Cada primero de mes, miles de personas repiten un gesto simple que, según la tradición, ayuda a renovar la energía del hogar y abrirse a nuevas oportunidades. La práctica se volvió viral en redes sociales donde se multiplican los testimonios de quienes aseguran que este ritual les permitió activar proyectos, mejorar su economía o simplemente empezar el mes con otra actitud. Aunque no tiene respaldo científico, su fuerza simbólica lo convirtió en una costumbre popular que mezcla espiritualidad, intención y bienestar emocional.

El llamado ritual de la canela se realiza el primer día de cada mes, preferentemente por la mañana. Consiste en colocar una pizca de canela en polvo en la palma de la mano, pararse frente a la puerta principal del hogar —desde afuera hacia adentro— y soplarla visualizando cómo la prosperidad entra al espacio. Mientras se realiza el gesto, se repite una frase de intención positiva, como: “Cuando esta canela sople, la abundancia y la prosperidad entrarán en mi vida y se quedarán”. Se recomienda no barrer el polvo durante las siguientes 24 horas para permitir que la energía se asiente.

La canela es una especia asociada desde tiempos antiguos con la prosperidad, la protección y la buena fortuna. En el Feng Shui, se considera un potenciador energético que ayuda a desbloquear espacios y atraer vibraciones positivas. “Su aroma cálido activa zonas del cerebro vinculadas con la motivación y la apertura emocional”, explica la terapeuta holística Mariana Ríos. Más allá de lo espiritual, el ritual funciona como un anclaje emocional que permite intencionar el inicio de un nuevo ciclo.

Especialistas en psicología ambiental señalan que este tipo de prácticas pueden tener efectos positivos en el estado de ánimo. “No se trata de magia, sino de generar un momento de conexión con el deseo de mejorar. El ritual actúa como disparador emocional para iniciar el mes con foco y optimismo”, sostiene la licenciada Clara Méndez. La repetición mensual también refuerza la sensación de orden y propósito, algo clave en contextos de incertidumbre.

Aunque no hay garantías sobre su efectividad, el ritual de la canela se instaló como una forma accesible de intencionar la abundancia y abrirse a nuevas posibilidades. Su bajo costo, facilidad de realización y fuerte carga simbólica lo vuelven una herramienta popular para quienes buscan empezar el mes con energía renovada y confianza en sus metas.