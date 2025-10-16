Compartieron videos del aluvión de 1970 en Mendoza y despertó recuerdos del desastre en las redes sociales

Un video grabado en la década del 70 en Mendoza se viralizó en TikTok y despertó una ola de nostalgia, pero también uno de los peores recuerdos de una catástrofe.

Cada vez que aparece un video de épocas pasadas, la nostalgia se pone a flor de piel. De aquellos hechos que marcaron un antes y un después y quedaron en nuestra memoria. Un video viral despertó todo tipo de reacciones de miles de usuarios en las redes sociales. Las imágenes fueron filmadas en la década de 1970 y muestran uno de los peores desastres naturales que vivió la Provincia de Mendoza.

Algunas escenas de la vida diaria las pasamos por alto con la rapidez de la rutina. Sin embargos, esas mismas calles fueron testigos de muchos hechos, algunos que dejaron una marca para siempre.

Un usuario de Tiktok decidió compartir en la red social un video del aluvión que azotó a Mendoza el 4 de enero de 1970.

“El aluvión de 1970 en Mendoza fue una gran catástrofe ocurrida el 4 de enero de 1970, cuando una torrencial lluvia en el piedemonte mendocino provocó un aluvión de barro, piedras y agua que arrasó con parte de la ciudad. Afectó sobre todo a los barrios del oeste de la capital, dejando 24 muertos, cientos de heridos y grandes daños materiales. Fue una de las tragedias naturales más recordadas en la historia de Mendoza”, escribió con las imágenes de aquella tragedia.

Los videos dan magnitud del desastre que provocó el desborde del Zanjón Frías, que se encuentra entre el límite de Ciudad y Godoy Cruz. Calles inundadas, puentes colapsados y decenas de víctimas fatales.

El video compartido por @viajenclips se volvió viral en las redes sociales. En los comentarios, muchos mendocinos destaparon sus recuerdos de aquel momento. “ Mi papá trabajaba en el cine Cóndor y veía el agua pasar y que arrastraba autos, pero a su Moto Siambretta no la arrastró. Mientras mi mamá estaba de guardia en el ex hospital Emilio Civit. Y con mis hermanos en Las Heras con mi abuela, viendo el desastre que traía el agua”, “Veníamos de San Martín en el Gordini de mí papá. En el zanjón Maure, entrando al b° Bancario, mí papá apagó el motor y flotamos como bote hasta casa”, “lo recuerdo, tenía 6 años y quedamos atrapados sin poder volver a casa!”, fueron algunos de los comentarios que dejaron.

El aluvión del 4 de enero de 1970 que cambió la historia de Mendoza

El 4 de enero de 1970, Mendoza fue escenario de una de las tragedias naturales más devastadoras de su historia. Ese domingo, una tormenta de gran intensidad provocó un aluvión que arrasó barrios enteros del Gran Mendoza y dejó una profunda huella en la memoria de los mendocinos.

La lluvia comenzó durante la tarde, pero fue en cuestión de minutos el zanjón Frías, ubicado entre Godoy Cruz y Ciudad, colapsó por la fuerza del agua que descendía desde los cerros. El desborde liberó un torrente imparable que se llevó todo a su paso: calles, viviendas, vehículos y hasta puentes.

Según crónicas periodísticas de la época, cerca de las 18, el caudal llegó a la ciudad de Mendoza con una violencia que transformó la calle San Martín en un río. Los canales y acequias no pudieron contener la avalancha de agua y barro, y que dejaron imágenes impactantes de autos y camionetas siendo arrastrados por la corriente.

Uno de los sectores más afectados fue Godoy Cruz, donde el puente Olive fue completamente destruido. La magnitud del desastre llevó al entonces presidente de facto Carlos Onganía a visitar la provincia para evaluar los daños. Durante los días siguientes, se debieron instalar puentes de emergencia para restablecer la conexión entre los departamentos del Gran Mendoza.

El episodio, recordado desde entonces como “el aluvión del ’70”, dejó un saldo trágico de 24 personas fallecidas y daños materiales valuados en más de 23 millones de dólares de la época.