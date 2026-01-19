“Como se festeja en Las Heras”: unos mendocinos celebraron al estilo Harry Potter y generaron polémica

Un grupo de jóvenes de Mendoza compartió un video en redes sociales donde se los ve lanzándose bengalas en plena calle.

Un festejo poco convencional terminó desatando una fuerte polémica en redes sociales. Bajo la frase “Así se festeja en Las Heras”, un grupo de jóvenes mendocinos publicó un video en el que se los observa utilizando bengalas como si fueran varitas mágicas, en una escena que muchos compararon con una versión callejera de Harry Potter.

Las imágenes muestran a los protagonistas ubicados a ambos lados de la calle, apuntándose y esquivando los destellos de la pirotecnia, en una actitud que rápidamente llamó la atención de los usuarios. El video se viralizó en pocas horas y generó miles de reacciones, comentarios y compartidos.

El episodio no pasó desapercibido, sobre todo porque la pirotecnia está prohibida en Mendoza, salvo en casos específicos y bajo estrictas regulaciones. A pesar de esto, el video volvió a evidenciar que algunas personas acceden de manera ilegal a estos elementos y los utilizan sin ningún tipo de control, sabiendo que las bengalas pueden provocar quemaduras, incendios y lesiones graves, especialmente cuando se las manipula sin medidas de seguridad y en espacios públicos.

El video que fue compartido a través de las redes sociales y se volvió viral. Lejos de pasar inadvertido, levantó polémica y, mientras algunos se tomaron la situación con humor, “Harry Potter de precios cuidados”, “la sirena de fondo le da el toque”, “Las Heras, no lo entenderías”, otros apuntaron sobre lo peligroso que podía resultar ese juego y cuestionaron duramente la actitud del grupo.