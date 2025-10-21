Circulaba por una calle cuando un particular vehículo con “sombrero” lo sorprendió: “los autos chinos”

Un conductor de San Juan se topó con una escena insólita: cuando vio auto con un techo de paja. Grabó el momento y lo compartió en TikTok, donde el video rápidamente se volvió viral.

Un insólito episodio captó la atención de miles de usuarios en redes sociales: un conductor que circulaba por San Juan registró un auto que llamó su atención, ya que el techo no parecía del todo normal. El video, compartido en TikTok, rápidamente se volvió viral y generó una ola de comentarios y bromas entre los usuarios.

Algunas veces las situaciones de la vida cotidiana suelen ser el escenario perfecto para que tanto turistas como locales se encuentren con ciertos autos que salen un poco de los patrones tradicionales.

Así fue como un día un conductor pasaba tranquilamente por una ruta de la provincia y se encontró con un auto que circulaba por el otro carril. Todo le parecía normal hasta que decidió pasar al costado del vehículo, bastante “extraño”.

Según relató el autor de la grabación, al acercarse, descubrió que el techo del auto estaba cubierto por una estructura de paja, algo completamente fuera de lo común en plena ciudad.

El video acumuló más de miles de reproducciones en pocas horas y provocó todo tipo de reacciones. Algunos usuarios aseguraron entre risas que parecía un “auto con sombrero”, mientras que otros mendocinos bromearon con el viento Zonda que había azotado la región días atrás: “Lo que el Zonda nos dejó”, comentaron.