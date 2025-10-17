ChatGPT se pone picante y ahora sumará contenido adulto

La nueva función permitirá explorar conversaciones más íntimas en entornos privados, pero con límites claros. Expertos analizan el impacto de esta apertura en el vínculo entre usuarios y tecnología.

La inteligencia artificial sigue evolucionando y adaptándose a las demandas de sus usuarios. En una futura actualización, OpenAI informó que habilitarían una nueva función en ChatGPT que permitiría generar contenido erótico en conversaciones, bajo ciertas condiciones y con restricciones claras. Esta novedad, disponible únicamente en la versión premium del modelo, buscará ampliar las posibilidades de interacción sin descuidar los estándares de seguridad y respeto.

Según se informó, la herramienta podrá responder a solicitudes de tono erótico o romántico siempre que se trate de usuarios adultos y en entornos privados. La empresa desarrolladora aclaró que el contenido generado deberá mantenerse dentro de los límites del consentimiento y la moderación, sin incurrir en violencia, lenguaje explícito ni representaciones gráficas. Además, se mantiene la prohibición de generar imágenes sexuales, incluso si el texto lo permite en tono sugerente.

La decisión responde a una demanda creciente de usuarios que utilizan la inteligencia artificial para explorar narrativas íntimas, ficción personalizada o roleplay emocional. De acuerdo con datos de AI Consumer Trends 2025, el 18 % de los usuarios frecuentes de modelos conversacionales buscan experiencias vinculadas a vínculos afectivos o contenido para adultos, lo que motivó a OpenAI a revisar sus políticas de uso.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right. Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, anunció a través de su cuenta de X la próxima actualización que flexibizará ciertas políticas de la plataforma: “En diciembre, a medida que implementemos el control de edad de manera más completa y como parte de nuestro principio de “tratar a los usuarios adultos como adultos”, permitiremos aún más, como contenido erótico para adultos verificados,” posteó Altman.

Especialistas en ética digital advierten que esta apertura debe ir acompañada de controles rigurosos. “La clave está en garantizar que el contenido no derive en situaciones de dependencia emocional ni en la reproducción de estereotipos nocivos”, señala la socióloga y experta en tecnología Mariana Luján. “La inteligencia artificial no puede reemplazar vínculos humanos, pero sí puede ofrecer espacios de exploración segura si se gestiona con responsabilidad”.

En redes sociales, la noticia generó reacciones diversas. Mientras algunos celebran la posibilidad de personalizar aún más la experiencia con ChatGPT, otros cuestionan los límites éticos de permitir contenido erótico en una herramienta que, por diseño, simula conversación humana. La empresa insiste en que el modelo no está diseñado para brindar terapia ni acompañamiento afectivo, y que los usuarios deben mantener un uso consciente.

La actualización también reaviva el debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. ¿Hasta qué punto puede —o debe— intervenir en aspectos íntimos de las personas? ¿Qué riesgos implica la hiperpersonalización de los vínculos digitales? Estas preguntas, lejos de tener respuestas definitivas, marcan el pulso de una tecnología que avanza más rápido que la regulación.