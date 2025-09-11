Autos voladores: cada día más cerca de vivir como los Supersónicos

Mientras el transporte terrestre enfrenta límites físicos y ambientales, una nueva generación de vehículos eléctricos busca despegar —literalmente— hacia formas de movilidad más ágiles, limpias y adaptadas a las ciudades del futuro. Un modelo chino marca un punto de inflexión en el desarrollo de tecnologías que hasta hace poco parecían exclusivas de la ciencia ficción.

La movilidad aérea personal dejó de ser una fantasía futurista para convertirse en una realidad concreta. El vehículo chino Land Aircraft Carrier, desarrollado por la empresa XPENG AEROHT, recibió un permiso oficial para volar en el emirato de Ras Al Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos, marcando un hito en la historia del transporte urbano inteligente.

El anuncio se realizó durante una ceremonia oficial que contó con la presencia del jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, gobernante local, y del embajador chino Zhang Yiming. El permiso fue entregado a Zhao Deli, fundador de XPENG AEROHT, quien destacó el entorno de innovación de Emiratos como el escenario ideal para validar esta tecnología. El vehículo, completamente eléctrico, puede operar en modo manual o automático, y se caracteriza por su bajo nivel de ruido y su diseño amigable con el medio ambiente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EmpreHouse (@emprehouse)

Este avance se enmarca en una estrategia más amplia de Emiratos Árabes Unidos para posicionarse como líder regional en movilidad sustentable. La Autoridad de Transporte de Ras Al Khaimah firmó un memorando de entendimiento con XPENG AEROHT para avanzar en pruebas de certificación y explorar aplicaciones en transporte gubernamental, turismo y rescate de emergencia.

El auto volador chino incorpora un sistema de control de una sola palanca y una gran pantalla de navegación, lo que facilita su operación en entornos urbanos. Su diseño modular y sus sistemas de seguridad lo convierten en una alternativa viable para descongestionar el tránsito terrestre y reducir la huella de carbono en las ciudades.