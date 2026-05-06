Rige alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves

Después de un miércoles marcado por ráfagas intensas y temperaturas cercanas a los 30°C, ingresará un frente frío que provocará un fuerte descenso térmico en toda la provincia este 7 de mayo.

El viento Zonda en Mendoza volvió a sentirse con fuerza este miércoles y dejó una jornada complicada en distintos puntos de la provincia, con ráfagas intensas, temperaturas elevadas y múltiples complicaciones derivadas del fenómeno meteorológico. Mientras continúa vigente el alerta amarilla y naranja, el pronóstico anticipa un brusco cambio de tiempo para las próximas horas con el ingreso de aire frío del sur para el día jueves 7 de mayo.

De acuerdo a los especialistas, las ráfagas continuarán durante la noche en algunos sectores, aunque progresivamente comenzará a ingresar un frente frío que provocará un marcado descenso de temperatura hacia el jueves y viernes.

Qué zonas fueron las más afectadas por el Zonda

Según los registros meteorológicos, las ráfagas más intensas se registraron en el sur provincial, especialmente en San Rafael, donde el viento alcanzó velocidades cercanas a los 78 kilómetros por hora. En tanto, en el Parque General San Martín las ráfagas llegaron a los 58 km/h durante la noche, mientras que en Malargüe se reportaron vientos superiores a los 60 km/h.

El meteorólogo, Fernando Jara, explicó que el fenómeno se presentó de manera “arrachada”, es decir, con ráfagas intensas en sectores puntuales, algo característico del viento Zonda. “Puede ocurrir que en una zona el viento no se perciba con fuerza y a pocos metros las ráfagas sean muy intensas”, indicaron.

Explicó que la humedad proveniente del océano Pacífico impacta contra la Cordillera de los Andes, generando precipitaciones intensas del lado chileno y provocando luego el descenso de aire cálido y seco sobre Mendoza. Este proceso es el que genera el aumento brusco de temperatura y las fuertes ráfagas típicas del fenómeno.

Cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza

El ingreso de viento sur comenzará a modificar las condiciones meteorológicas durante la madrugada del jueves 7 de mayo.

El pronóstico anticipa: “viento leve del sur durante gran parte del día. Cielo mayormente despejado en el llano. Mejoras progresivas en Alta Montaña desde media mañana y un descenso marcado de temperatura”.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 18°C y 19°C, muy por debajo de los valores registrados durante el miércoles. En sectores del Valle de Uco y Malargüe, las mínimas podrían descender hasta los 4°C.

Pronóstico para el viernes: más frío y posibles precipitaciones

Para el viernes 8 de mayo se espera una jornada todavía más fría en Mendoza, con máximas que apenas llegarán a los 13°C o 14°C.

Además, el pronóstico prevé:

Intensificación del viento sur hacia la tarde y noche.

Incremento de nubosidad en Zona Sur, Valle de Uco y Este provincial.

Posibles precipitaciones débiles en Alta Montaña y sur mendocino.

Las mínimas podrían ubicarse entre 0°C y 1°C en Malargüe y Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondarán los 4°C.