Las máquinas ya comenzaron a transformar el predio de Bandera de los Andes, que durante años permaneció abandonado. La propiedad fue adquirida por la fundación de una universidad privada que proyecta instalar allí una escuela secundaria y espacios deportivos.

La histórica mansión Notti Cantú, en Guaymallén, comenzó a mostrar una nueva imagen. Las máquinas trabajan en el extenso terreno y la antigua cochera ya fue demolida, un cambio que modificó la postal de uno de los inmuebles más emblemáticos de Mendoza.

Un video publicado por el creador de contenido mendocino @turismolichi permitió observar cómo se encuentra actualmente la propiedad: con las cocheras derribadas y gran parte del terreno despejado. Las imágenes se difundieron en redes sociales y despertaron interrogantes entre los mendocinos sobre el futuro de la casona.

Sin embargo, desde la Municipalidad de Guaymallén aclararon que los trabajos no implican la demolición de la vivienda histórica. Por el contrario, la estructura principal será conservada y tendrá un nuevo uso.

Qué harán en la mansión Notti Cantú de Guaymallén

La propiedad, ubicada en Bandera de los Andes al 2.250, fue adquirida por la Fundación Congreso, vinculada a una universidad privada de Mendoza. El objetivo es desarrollar allí un proyecto educativo que incluirá una escuela secundaria, un playón deportivo, espacios para actividades deportivas y oficinas administrativas.

El predio cuenta con aproximadamente 5.000 metros cuadrados, de los cuales unos 600 corresponden a espacios cubiertos. La antigua mansión tiene 15 ambientes, seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras.

De acuerdo con lo informado por el municipio, la estructura principal de la vivienda se mantendrá, al igual que su fachada y su valor patrimonial. La construcción data de las primeras décadas del siglo XX, entre 1910 y 1920.

Qué pasó con las antiguas cocheras y el Ford de 1946

Uno de los cambios más notorios en el predio fue la demolición de la antigua cochera, que durante décadas formó parte de la imagen característica de la propiedad.

El lugar tenía una particularidad que llamaba la atención de quienes pasaban por Bandera de los Andes: allí permanecía estacionado un Ford de 1946, que podía observarse desde el exterior a través de las puertas de la cochera.

Ese sector ya no forma parte del paisaje de la mansión. Las tareas actuales están enfocadas en la limpieza, el despeje y el acondicionamiento del terreno para avanzar con el proyecto previsto.

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Durante años, la Mansión Notti-Cantú se convirtió en una construcción habitual en las postales de quienes transitaban por Guaymallén. Su arquitectura, sus grandes dimensiones y el estado prácticamente intacto en el que permaneció durante años despertaban la curiosidad de vecinos y automovilistas.

Uno de los elementos que más llamaba la atención era precisamente el antiguo vehículo estacionado en la cochera, que parecía formar parte de una escena congelada en el tiempo.

La propiedad también estuvo rodeada durante años por historias y versiones sobre supuestos fenómenos extraños. Vecinos hablaban de luces y movimientos durante la noche, mientras que también circularon relatos sobre intentos de ingresar al lugar.

La vivienda posee características arquitectónicas que la distinguen de otras construcciones de la zona. Entre los elementos más llamativos se encuentra una escalera exterior de cemento, además de detalles ornamentales y una distribución que, según testimonios vinculados a la familia propietaria, responde a una marcada inspiración francesa.

El inmueble había sido puesto a la venta durante 2025 a través de una inmobiliaria, con un valor publicado cercano a los 600.000 dólares. La propiedad comprende aproximadamente media hectárea y cuenta con una importante superficie cubierta.