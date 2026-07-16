Así es por dentro el departamento oculto en la cúpula del Pasaje San Martín, uno de los edificios más emblemáticos de Mendoza

Ubicado en la torre del histórico Pasaje San Martín, este departamento construido en 1926 fue restaurado y hoy funciona como alojamiento turístico. El lugar conserva detalles originales, ofrece una vista panorámica de la Ciudad y se convirtió en una de las joyas patrimoniales de Mendoza.

El Pasaje San Martín, considerado uno de los edificios más icónicos del microcentro mendocino y el primer inmueble en altura de la provincia, volvió a captar la atención de miles de personas luego de que se viralizara un video que muestra cómo es por dentro uno de sus espacios más exclusivos y desconocidos: el departamento ubicado en la cúpula. El inmueble, construido hace casi un siglo, fue completamente renovado, aunque mantiene intacta gran parte de su identidad arquitectónica. Actualmente, funciona como alojamiento turístico en pleno corazón de la capital provincial.

La historia del departamento escondido en la cúpula del Pasaje San Martín

El Pasaje San Martín celebró en 2026 sus 100 años de historia, consolidándose como uno de los edificios patrimoniales más importantes de Mendoza.

Entre sus rincones mejor guardados se encuentra este departamento ubicado en la parte más alta de la torre, construido en 1926 y que durante décadas fue utilizado como vivienda familiar y también como atelier artístico.

Según relataron sus actuales responsables, el espacio perteneció a la familia Abal y conserva gran parte del espíritu original con el que fue concebido hace un siglo. El video difundido en redes sociales muestra los ambientes restaurados, los murales, la iluminación natural y las vistas privilegiadas que ofrece este singular inmueble.

La actual propietaria contó que vivió allí durante aproximadamente cuatro años y luego decidió transformar el lugar en un emprendimiento turístico llamado La Cúpula de Mendoza.

El objetivo fue permitir que otras personas pudieran experimentar la sensación de habitar uno de los edificios más representativos de la historia mendocina. “Es un lugar ideal para conocer y vivir la ciudad desde otra perspectiva”, explicó la dueña al presentar el proyecto.

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Cómo es el departamento por dentro

El alojamiento conserva numerosos detalles originales que forman parte del patrimonio del edificio.

Entre sus principales características se destacan:

Vista panorámica de 360° sobre la Ciudad de Mendoza.

Ambientes completamente restaurados.

Amplios ventanales con iluminación natural durante todo el día.

Murales realizados hace más de seis décadas por una artista local.

Cocina equipada, dormitorio, sala de estar, baño y lavandería.

Acceso mediante el histórico ascensor Otis y un tramo final de aproximadamente 100 escalones.

Los propietarios remarcan que el recorrido hasta llegar al departamento también forma parte de la experiencia, ya que permite recorrer la tradicional galería comercial del Pasaje San Martín antes de ascender hasta la torre.

Cuánto cuesta alojarse en la cúpula del Pasaje San Martín

El departamento puede reservarse a través de distintas plataformas de alojamiento turístico. Según los valores publicados, el precio ronda los 135 dólares por dos noches, aunque la tarifa puede variar según la temporada y la demanda.

Con más de un siglo de existencia, el Pasaje San Martín continúa siendo una de las construcciones más reconocidas de Mendoza. Su arquitectura, los vitrales, la cúpula y los detalles originales lo convierten en un verdadero símbolo del patrimonio urbano provincial.