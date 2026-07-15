IPV: el programa con inscripciones abiertas para acceder a una casa y pagar cuotas desde $351.659

El IPV mantiene abiertas las inscripciones al programa Construyo Mi Casa, una línea de crédito hipotecario destinada a quienes buscan construir su vivienda propia. Conocé los requisitos, los ingresos mínimos exigidos y cómo anotarte.

En un escenario donde el acceso a un crédito hipotecario continúa siendo una de las principales dificultades para muchas familias, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mantiene vigente el programa Construyo Mi Casa, una alternativa que permite financiar la construcción de una vivienda con cuotas desde $351.659 en julio de 2026. La iniciativa está orientada a personas y grupos familiares que ya poseen un terreno o prevén adquirir uno, y ofrece un esquema de financiamiento que, en muchos casos, representa una cuota mensual considerablemente menor al costo promedio de un alquiler.

Qué es el programa Construyo Mi Casa del IPV

El programa Construyo Mi Casa otorga un crédito hipotecario destinado exclusivamente a la construcción de una vivienda única sobre un terreno propio.

El financiamiento cubre hasta el 85% del valor de la obra, mientras que el beneficiario realiza un período previo de ahorro de 36 meses. Finalizada esa etapa, puede acceder al préstamo para comenzar la construcción.

Uno de los aspectos más importantes del plan es que el valor de la cuota depende de la superficie de la vivienda proyectada, por lo que existen distintas opciones según las necesidades de cada familia.

¿Puedo inscribirme en el programa sin poseer terreno?

Sí. Pero el programa exige presentar un terreno donde se ejecutará la obra, el cual se debe adquirir con fondos propios (es decir, que no lo financia el IPV), durante el período de ahorro (36 meses). El terreno deberá estar escriturado a nombre del titular, cotitular o ambos, NO en condominio con terceros.

Requisitos para acceder al crédito del IPV

Quienes deseen inscribirse deberán cumplir con una serie de condiciones establecidas por el organismo provincial:

Contar con ingresos familiares mínimos desde $1.758.299 mensuales.

Tener un terreno o comprometerse a adquirir uno dentro de los próximos 36 meses .

. El lote debe disponer de agua potable y energía eléctrica .

. En caso de tratarse de un barrio privado, las expensas no podrán superar el 50% del valor de la cuota .

. La vivienda deberá tener una superficie de entre 55 y 140 metros cuadrados .

. No ser propietario de otra vivienda.

Destinar el crédito a la primera vivienda familiar.

¿Puedo inscribirme en el programa sin grupo familiar?

Sí. En el programa se pueden inscribir personas solas o grupos familiares. Los inscriptos deberán ser mayores de 18 años y hasta 70 años inclusive.

IPV Construyo Mi Casa: cuotas actualizadas de julio de 2026

El IPV Mendoza actualizó los valores de las cuotas según la superficie de la vivienda.

Los montos vigentes son:

55 m²: $351.659 (ingreso mínimo: $1.758.299).

$351.659 (ingreso mínimo: $1.758.299). 69 m²: $405.042 (ingreso mínimo: $2.025.212).

$405.042 (ingreso mínimo: $2.025.212). 80 m²: $451.558 (ingreso mínimo: $2.679.874).

$451.558 (ingreso mínimo: $2.679.874). 100 m²: $535.974 (ingreso mínimo: $2.679.874).

$535.974 (ingreso mínimo: $2.679.874). 120 m²: $661.133 (ingreso mínimo: $3.305.667).

$661.133 (ingreso mínimo: $3.305.667). 140 m²: $752.608 (ingreso mínimo: $3.763.043).

Cómo inscribirse al programa Construyo Mi Casa

Las inscripciones permanecen abiertas y se realizan de manera completamente online a través del portal oficial del IPV Mendoza. Los interesados deberán completar el formulario de inscripción y presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos por el organismo.

Podés inscribirte desde acá: IPV Mendoza

Cómo se devuelve el crédito hipotecario

Una vez otorgado el préstamo y comenzada la construcción, el crédito se devuelve en un plazo de hasta 20 años (240 meses).

El pago de las cuotas comienza un año después del inicio de la obra, mientras que el monto se actualiza mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Desde el IPV explican que el esquema fue diseñado para que el valor de la cuota no supere aproximadamente el 20% de los ingresos familiares, con el objetivo de mantener una relación equilibrada entre el salario y el compromiso financiero.