Así era Mendoza en 2003: el video que muestra cómo eran las calles hace más de 20 años

Un antiguo registro audiovisual muestra cómo eran las calles de Mendoza en 2003, con imágenes de una provincia muy diferente a la actual. El video fue grabado en pleno centro mendocino y despertó la nostalgia de quienes reconocieron lugares, comercios y escenas de la vida cotidiana.

Un video de hace más de dos décadas volvió a despertar la nostalgia de los mendocinos. Se trata de un registro realizado en enero de 2003 por el fotógrafo Sergio Larrañaga, quien recorrió con su cámara las calles del centro de la provincia y dejó documentada una Mendoza muy diferente a la actual.

Las imágenes fueron tomadas en las inmediaciones de avenida San Martín y peatonal Sarmiento, uno de los sectores más transitados de la Ciudad de Mendoza.

El registro permite observar cómo era la vida cotidiana en pleno centro hace más de 20 años: personas caminando por las veredas, ciclistas, kioscos, comercios tradicionales y los característicos árboles que acompañan las calles mendocinas.

Los detalles de Mendoza en 2003 que más llaman la atención

Más allá de los edificios y comercios, hay un detalle que rápidamente se destaca al mirar las imágenes: nadie aparece utilizando un celular.

En enero de 2003 los teléfonos móviles todavía no formaban parte del paisaje cotidiano como ocurre actualmente. En cambio, todavía podían verse teléfonos públicos en las calles y los diarios impresos tenían una presencia mucho mayor.

De hecho, el video registra a un canillita vendiendo el diario en plena peatonal, una escena que hoy resulta especialmente llamativa.

También aparece la antigua fachada de la Galería Caracol, junto con comercios y distintos elementos del mobiliario urbano que permiten reconocer cómo era el centro mendocino en aquella época.

El registro está acompañado por el sonido ambiente de la ciudad: el tránsito, las voces de los peatones y el movimiento propio de una zona céntrica.

Mirá el video de Mendoza en 2003 que despertó la nostalgia de los mendocinos

Las imágenes permiten hacer un recorrido por una ciudad que, aunque todavía resulta reconocible, presenta numerosas diferencias con la Mendoza actual.

El registro fue compartido por Sergio Larrañaga en su cuenta de Instagram @sergionyc y rápidamente generó repercusión entre los usuarios. La publicación superó los 1.200 Me gusta y los 100 comentarios, con numerosos mendocinos que aprovecharon las imágenes para recordar aquellos años.

Algunos usuarios destacaron los comercios que todavía permanecen en la ciudad, mientras que otros recordaron al tradicional canillita de la peatonal y la forma en que se vivía el centro mendocino antes de la llegada masiva de los teléfonos inteligentes.

Quién es Sergio Larrañaga, el fotógrafo detrás del video

Sergio Larrañaga es hijo del fallecido escultor y pintor Juan Carlos Larrañaga y de la enfermera Ana María Larrañaga. A fines de la década del 70, cuando Sergio tenía apenas dos años, su familia emigró a Nueva York. Sin embargo, años después regresó a Mendoza y desarrolló un fuerte vínculo con la provincia.

En 1983, durante una visita familiar, quedó fascinado con el paisaje mendocino. A los 13 años decidió quedarse a vivir con unas tías en Las Heras, mientras sus padres regresaban a Estados Unidos. Durante su adolescencia comenzó a recorrer la provincia con una cámara al hombro.