Apareció un niño en penitencia en medio de la calle y causó pánico: ¿de qué se trataba?

Vecinos de Palermo quedaron impactados al ver a un niño inmóvil y de espaldas en plena calle sobre Fitz Roy al 1900. La escena generó llamados a la policía, desconcierto y debate en redes sociales por el enigmático “Niño en penitencia”.

En los últimos días, muchos vecinos y transeúntes de Palermo se encontraron con una imagen inquietante sobre la vereda de Fitz Roy al 1900: un niño inmóvil, de espaldas y con la cabeza baja, como si estuviera castigado. Muchos pensaron que era un menor real abandonado en plena calle y hasta llamaron a la policía para asistirlo. Sin embargo, la historia detrás de este hecho sorprendió a todos.

El maniquí de tamaño real, de más de un metro de altura y 43 kilos de peso, está fabricado con cemento y materiales plásticos. Vestido con ropa común y zapatillas nuevas, fue colocado apoyado contra una pared, simulando la postura de un chico en penitencia. La escena despertó curiosidad, preocupación y debate en redes sociales.

Sin embargo, no se trataba de un niño real, sino más bien de una intervención artística llamada “el Niño en Penitencia” que pertenece al artista Sebastián Andreatta, conocido como BIH.

Antes de su llegada a Palermo, la obra había sido instalada en la Plaza Mafalda, en Colegiales, donde fue vandalizada y arrojada a un volquete. Tras recuperarla y reforzarla con hierro, Andreatta decidió ubicarla en Fitz Roy para continuar con su propuesta estética.

El mensaje detrás del “Niño en penitencia”

Según explicó Andreatta, su objetivo es visibilizar a los niños marginados por el sistema y generar un impacto emocional en quienes la vean: “Quise crear una imagen fuerte que obligue a detenerse y pensar en las infancias invisibilizadas”, dijo. La figura no tiene rostro ni identidad, y permanece bajo el sol, la lluvia y el frío como símbolo de la vulnerabilidad infantil.

La instalación urbana generó opiniones encontradas. Mientras algunos vecinos la consideran perturbadora y fuera de lugar, otros la ven como una poderosa expresión de arte callejero y denuncia social. Las intervenciones artísticas en el espacio público suelen abrir debates sobre los límites del arte y su impacto en la sociedad, y este caso no fue la excepción.

Con el Niño en penitencia, Sebastián Andreatta logró que la ciudad se detenga a mirar y reflexionar sobre las infancias invisibilizadas y la marginalidad. Una obra que, sin rostro y sin nombre, consiguió instalarse en la conversación pública.