Un grupo de estudiantes del Colegio Universitario Central tenía que componer una canción para promocionar un producto inventado. La idea terminó en una divertida versión de “Get Lucky” que sorprendió en las redes sociales.

La creatividad de un grupo de alumnos mendocinos se volvió viral después de que compartieran un video realizado como parte de un proyecto escolar. La consigna era crear un producto y componer una canción para promocionarlo, pero el resultado superó las expectativas.

Los protagonistas son estudiantes de la modalidad de Artes del Colegio Universitario Central, quienes, después de una lluvia de ideas, decidieron inventar un producto pensado para ayudar a las personas a ir al baño. Lo llamaron “I.C.K.K.”.

La versión de “Get Lucky” que conquistó las redes

Para presentar el producto, los alumnos eligieron una canción conocida y le dieron un giro propio: adaptaron la letra de “Get Lucky“, de Daft Punk, para convertirla en una publicidad musical de su invento.

Con una propuesta cargada de humor, una puesta en escena original y mucho trabajo en equipo, los estudiantes lograron un video que ellos mismos decidieron compartir en redes sociales.

La publicación comenzó a circular y, en pocas horas, acumuló reproducciones y comentarios de usuarios que destacaron la ocurrencia del grupo.

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La propuesta no pasó inadvertida. Entre las reacciones, varios usuarios celebraron la creatividad de los estudiantes y el valor de este tipo de actividades para fortalecer los vínculos entre compañeros.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue: “Disculpen mi comentario pero este tipo de actividades los une más como grupo que las ecuaciones así que apoyo sumamente y además si sale real a la venta por favor contactarme, gracias”.

Así, lo que comenzó como una consigna escolar terminó convirtiéndose en un momento viral que despertó risas y elogios en las redes sociales.