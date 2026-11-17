El vehículo impactó contra la dependencia policial de San José y quedó atravesado sobre la calzada, mientras que el acoplado terminó sobre la vereda. El conductor resultó herido.

Un camión Scania 113 que transportaba cajones con papas protagonizó un fuerte accidente este martes por la tarde en Tupungato. El vehículo perdió el control cuando circulaba por la zona de San José y terminó impactando contra la Subcomisaría, ubicada en la intersección de las calles La Carrera y Correa.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17, cuando el rodado descendía desde La Carrera y su conductor intentó girar hacia el sur. Según la información del Ministerio de Seguridad, el chofer manifestó que el camión sufrió una aceleración involuntaria y que, al realizar una frenada brusca, el acoplado se desplazó hacia la vereda.

Como consecuencia de la maniobra, el camión quedó atravesado sobre la calzada y el conjunto terminó formando una “V”, frente a la dependencia policial. El accidente quedó registrado en imágenes y videos que muestran los cajones de papas desparramados sobre la vereda y el camión atravesado frente a la subcomisaría.

Según publicó El Cuco Digital, el conductor quedó “herido e inconsciente” tras el impacto. Además, vecinos de la zona señalaron que la ambulancia habría demorado aproximadamente una hora en llegar al lugar.

En el lugar intervino personal de Policía Vial. De acuerdo con el parte oficial, el dosaje de alcohol al conductor se encontraba pendiente al momento de informar sobre el hecho.