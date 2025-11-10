“A veces se acaban los sueños”: el duro testimonio de un joven mendocino en el Barrio La Gloria

El youtuber Joaquín Santos visitó el Barrio La Gloria y registró el duro relato de un joven mendocino de 21 años que soñaba con ser futbolista en Godoy Cruz. Compartió el video en las redes sociales y se volvió viral.

El reconocido youtuber Joaquín Santos, famoso por mostrar el lado oculto de las principales ciudades turísticas del país, volvió a generar impacto en redes sociales con un nuevo informe grabado en Mendoza. Acostumbrado a registrar historias reales en zonas marginales, el influencer visitó el Barrio La Gloria, uno de los sectores más estigmatizados de la provincia, y encontró un testimonio que dejó helados a miles de usuarios.

Mientras Mendoza se posiciona como destino internacional por sus bodegas, su gastronomía, sus paisajes de montaña y atractivos como el Parque General San Martín, existe otra postal que rara vez aparece en promociones turísticas: la de los barrios donde la desigualdad, el abandono y la violencia marcan la vida cotidiana.

Fue allí donde Santos entrevistó a un joven de 21 años, cuya historia se volvió viral en TikTok por la crudeza de su relato. En el pasado, jugó al fútbol en Godoy Cruz Antonio Tomba y soñaba con ser profesional. Pero la realidad del barrio lo golpeó de frente.

Durante la entrevista, el influencer preguntó si alguna vez había jugado en un club, a lo que el joven de 21 años le contestó que había jugado en Godoy Cruz.

“¿Tu sueño era ser futbolista?”, le preguntó el influencer y el mendocino le respondió que “sí, pero me mataron a mi primo y mi vida cambió. Me han intentado matar más de cinco veces”.

El joven contó que, tras la muerte de un familiar, su vida dio un giro irreparable. Las amenazas, las armas y la violencia se volvieron parte de lo cotidiano. Entonces llegó la pregunta que más conmovió a quienes vieron el video: “Después de todo lo que pasó, ¿qué sentís? ¿Los sueños siguen estando?”, a lo que le respondió, “a veces se acaban los sueños. Ya no siento nada por el fútbol. Tengo otra mentalidad”.

Aquel sueño de jugar al fútbol se transformó y hoy en día su objetivo es “hacer plata” para poder sacar a su familia adelante.

La frase “a veces se acaban los sueños” quedó grabada en miles de usuarios y se transformó en una de las más comentadas. Para muchos, resume la desigualdad que atraviesa a jóvenes que crecen en contextos donde la supervivencia reemplaza a la ilusión.

El video también muestra el testimonio de otros vecinos que aseguran haber vivido toda su vida en el barrio. Algunos hablan del miedo, otros de la tranquilidad, y muchos de la falta de oportunidades laborales y educativas.

El video completo