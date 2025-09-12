WhatsApp: qué significa la nueva función “amigos cercanos”

La Aplicación sumará la opción de compartir estados solo con “amigos cercanos”, una función que permitirá restringir el contenido a un grupo selecto de contactos.

WhatsApp prepara una nueva función que promete mejorar la privacidad de sus usuarios: la posibilidad de compartir estados únicamente con un grupo reducido de “amigos cercanos”. Inspirada en la herramienta homónima de Instagram, esta opción permitirá seleccionar qué contactos pueden ver fotos y videos publicados en la sección de estados, evitando que el contenido llegue a toda la lista de contactos.

La función apunta a brindar mayor control sobre las publicaciones cotidianas, especialmente en contextos donde se busca evitar situaciones incómodas o preservar la intimidad digital. Cada usuario podrá configurar su grupo de confianza desde el apartado de privacidad de los estados, sin que los contactos reciban notificaciones sobre cambios en la lista.

Según adelantó el sitio especializado WABetaInfo, los estados compartidos con “amigos cercanos” se distinguirán visualmente mediante un color o indicador especial en la interfaz de WhatsApp, lo que permitirá identificar rápidamente qué contenido fue publicado de forma restringida.

En cuanto a la seguridad, los estados seguirán estando disponibles durante 24 horas y conservarán el cifrado de extremo a extremo, una característica clave de la aplicación para proteger la información compartida.

Aunque aún no hay fecha oficial de lanzamiento, se espera que la función esté disponible próximamente en dispositivos Android e iOS, como parte de las actualizaciones previstas por la plataforma.

Con esta incorporación, WhatsApp refuerza su apuesta por experiencias más personalizadas, adaptadas a las distintas formas de comunicación digital. La opción de “amigos cercanos” se perfila como una herramienta útil para quienes valoran la privacidad y prefieren compartir contenido solo con sus vínculos más estrechos.