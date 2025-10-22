Vuelve el reintegro del 30% del Banco Nación: cómo obtener hasta $72.000 en supermercados y mayoristas

Con BNA+ y MODO, el Banco Nación devuelve el 30% en supermercados y mayoristas, con hasta $12.000 por semana hasta el 30 de noviembre.

El Banco Nación relanzó su programa de reintegros del 30% para compras con BNA+ y MODO en supermercados y mayoristas de todo el país. El beneficio estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2025 y permite obtener hasta $12.000 de devolución por semana, lo que representa un ahorro total de $72.000 por persona durante el período de vigencia.

La promoción está dirigida a los usuarios de la aplicación BNA+, que realicen pagos escaneando el código QR de MODO con tarjetas de crédito del Banco Nación. El reintegro se acredita en la cuenta asociada dentro de los 30 días posteriores a la compra, y aplica tanto a operaciones presenciales como online en comercios adheridos.

Reintegro del Banco Nación en supermercados y mayoristas: cómo usarlo

El Banco de la Nación Argentina (BNA) informó que el reintegro del 30% se efectuará automáticamente en la cuenta del cliente, siempre que la transacción se realice a través del QR de MODO BNA+ y se utilicen tarjetas de crédito participantes. El tope de devolución es de $12.000 por persona (CUIT) cada miércoles, sin importar la cantidad de compras realizadas.

La promoción incluye compras en tiendas físicas como online en supermercados como: La Coope en Casa, Alvear, Chango Más, Toledo, The Food Market y Coto entre otros.

Comercios adheridos en Mendoza

Los consumidores mendocinos podrán aprovechar el beneficio en supermercados y mayoristas de distintos departamentos. Entre los comercios adheridos se encuentran:

Átomo , con sucursales en Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Mendoza capital.

Carrefour , en Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras.

Vea , con locales en Ciudad, Maipú, Guaymallén y Godoy Cruz.

Makro , en Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz.

Jumbo , en San Martín 6279, Luján de Cuyo, y Balcarce 735, Mendoza.

Coto , en Videla Correas 628, Mendoza capital.

Hiper Libertad , en Godoy Cruz.

Yaguar , en Avenida Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz.

Blow Max, en Guaymallén y Ciudad de Mendoza.

También están incluidos comercios locales como Granja Benedetti, Carnes Rizzo, Frigorífico Stella, Vaca Negra, Super A y Tiento, entre otros.

Cómo alcanzar el tope de reintegro y ahorrar $72.000 en devoluciones en supermercado

Para obtener el reintegro máximo de $12.000, el monto ideal de compra es de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio equivale al 30% del valor total abonado.

Las compras deben realizarse en un solo pago con tarjeta de crédito del BNA, escaneando el QR de MODO BNA+. No aplica para operaciones con saldo en cuenta ni para compras en cuotas.

Si se utiliza la promoción cada semana desde el 15 de octubre hasta el 30 de noviembre, el ahorro acumulado alcanzará los $72.000 por persona.

El Banco Nación precisó que la devolución se visualizará como un ajuste de crédito en el resumen de cuenta, pudiendo aparecer en el mes de la compra o en los dos siguientes.