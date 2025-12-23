Volver al trabajo: ¿hay nuevas inscripciones?

Advierten que no existe inscripción abierta a Volver al Trabajo ni a Acompañamiento Social y alertan por estafas en redes sociales, donde se ofrecen falsos trámites pagos para acceder a estos programas creados tras la disolución del Potenciar Trabajo.

Los responsables de Empleo del Gobierno Nacional señalaron que actualmente no se encuentra abierta la inscripción al Plan Volver al Trabajo ni al Programa de Acompañamiento Social. La aclaración surge frente al crecimiento de publicaciones engañosas en redes sociales, especialmente en grupos de Facebook, donde se ofrecen supuestos trámites para acceder a estos beneficios a cambio de dinero.

Ambos programas fueron creados por el Ministerio de Capital Humano tras la disolución del Potenciar Trabajo. Sin embargo, desde su puesta en marcha, el Gobierno nacional no habilitó instancias de inscripción, ya que el traspaso de beneficiarios se realizó de manera automática.

Advertencia por estafas en redes sociales

Bezares alertó sobre el aumento de estafas vinculadas a estos planes sociales. En muchos casos, personas o páginas solicitan el pago de una suma de dinero para “asegurar” el ingreso a un programa, algo que es completamente falso. “Nadie puede garantizar una inscripción porque no existe”, remarcó.

La especialista explicó que ni Volver al Trabajo ni Acompañamiento Social cuentan con formularios de registración, y que, a diferencia del Potenciar Trabajo, estos programas funcionan sin intermediarios. Por ese motivo, cualquier pedido de dinero o gestión externa debe ser considerado una estafa.

Vigencia de Volver al Trabajo

El Plan Volver al Trabajo tiene una vigencia de 24 meses, según lo establece el Decreto 198/2024. De acuerdo a esa normativa, los beneficiarios recibirán acompañamiento económico y formativo hasta mayo de 2026.

Situación del Programa de Acompañamiento Social

Si bien el Ministerio de Capital Humano habilitó la posibilidad de dar altas en el Programa de Acompañamiento Social, su implementación todavía no fue puesta en marcha. Cuando eso ocurra, la inscripción se realizará de forma directa por internet y sin intermediarios.

En paralelo, el Presupuesto 2026 prevé cambios significativos en las partidas destinadas a estos programas. Debido a su vencimiento, Volver al Trabajo sufrirá una caída real del 70,6% en los fondos asignados. En contraste, el Programa de Acompañamiento Social contará con una suba real del 49,7% en su presupuesto.