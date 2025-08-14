Viernes 15 de agosto: cómo funcionarán los colectivos en Mendoza 

El viernes 15 de agosto, Mendoza tendrá un día no laborable por el paso a la inmortalidad del General San Martín. Así funcionarán los colectivos y el estacionamiento en la provincia.

El próximo viernes 15 de agosto, Mendoza tendrá un día no laborable dispuesto por el Gobierno nacional en conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. Esta medida impactará en el funcionamiento del transporte público y otros servicios de la provincia que funcionará distinto a un día normal.

Según informó la Secretaría de Servicios Públicos, los colectivos circularán con los horarios y frecuencias de un día feriado, es decir, alrededor del 60% del servicio habitual de un día hábil. Esto implica que habrá menos unidades en la calle, por lo que se recomienda planificar los viajes con anticipación.

Para consultar horarios y recorridos actualizados, los usuarios pueden acceder a la app oficial de Mendotran o visitar el sitio web mendotran.mendoza.gov.ar, donde se publica la información en tiempo real.

En cuanto al Estacionamiento Medido, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza confirmó que será gratuito durante toda la jornada. Al tratarse de un día feriado, el sistema no estará operativo en las zonas donde normalmente se cobra.

Por otro lado, el servicio de Metrotranvía no operará desde las 23 de este jueves debido al traslado de un reactor desde la planta de IMPSA hasta la refinería de YPF en Luján de Cuyo. Las autoridades indicaron que el servicio se restablecerá recién a las 19 del viernes.