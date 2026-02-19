Una familia busca desesperadamente a su perrita “Morcilla”

La mascota fue vista por última vez el lunes en la zona de El Huerto y La Puntilla. Piden colaboración a la comunidad para dar con su paradero.

Una familia mendocina atraviesa momentos de angustia tras la desaparición de su perrita llamada Morcilla. El animal es de color negro con el pecho blanco, y al momento de extraviarse llevaba puesto un collar rosado con una chapita identificatoria que contiene un número de teléfono. Desde entonces, sus dueños no han recibido novedades y mantienen la esperanza de que alguien pueda aportar información que permita dar con su paradero.

La búsqueda se concentra en la zona del barrio El Huerto, La Puntilla y Chacras de Coria, donde vecinos y allegados se han sumado a la difusión del caso. La familia solicita a quienes transiten por el área que estén atentos y, en caso de verla, se comuniquen de inmediato. La ausencia de Morcilla mantiene a todos en vilo, ya que se trata de una mascota muy querida y parte fundamental del hogar.

Para colaborar con la búsqueda, se difundieron los números de contacto 2613339639 y 2612078123, a los que se puede llamar o enviar mensajes con cualquier dato relevante. La familia agradece la solidaridad de la comunidad y pide máxima difusión para que Morcilla pueda regresar pronto a casa.