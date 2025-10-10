Trabajo en Mendoza: buscan personal temporario en Áreas Naturales Protegidas ¿cómo inscribirse?

El Gobierno de Mendoza abrió la convocatoria pública 2025-2026 para cubrir puestos temporarios en distintas áreas ambientales. Los interesados podrán inscribirse hasta el 13 de octubre, con sueldos base desde $650.000.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Energía y Ambiente, busca incorporar personal para reforzar el trabajo en los distintos espacios naturales de la provincia durante la próxima temporada estival. La convocatoria está abierta a todas las personas mayores de edad, aunque quedan excluidos quienes integren el Registro de Deudores Alimentarios.

Trabajo temporario en Mendoza: ¿cómo inscribirse?

Según se informó oficialmente, los postulantes deberán completar su inscripción online antes del lunes 13 de octubre. Luego, entre el 14 y el 20 de octubre, se realizará la evaluación de antecedentes y se notificará a los aspirantes que resulten elegibles. Los seleccionados comenzarán a prestar servicios el 1 de noviembre de 2025, con finalización prevista para el 30 de abril de 2026.

Vacantes y condiciones de trabajo

Las posiciones disponibles se distribuyen entre tres áreas clave:

Áreas Naturales Protegidas: turnos de 7 o 14 días con esquema 1×1 (un día de descanso por día trabajado).

Plan Provincial de Manejo del Fuego: régimen de trabajo similar, con jornadas completas.

Náutica: servicio los fines de semana y feriados bajo la misma modalidad de descanso.

Los honorarios serán ajustados conforme a los incrementos que disponga el Poder Ejecutivo Provincial para los contratos de la administración pública. Según publicaron en las bases y condiciones de la convocatoria, la liquidación de honorarios será de $650.000. “El pago será efectuado a mes vencido y contra la presentación de la factura, constancia de pago de monotributo, pago de seguro de accidentes personales e informe de tareas de la Jefatura inmediata correspondiente”, precisaron.

Además, adelantaron que para aquellos que hayan finalizado la temporada completa de servicios se les pagará por única vez una suma de $350.000.

Cómo postularse

Los interesados deberán completar un formulario digital con información sobre su formación académica, idiomas, capacitaciones (como primeros auxilios o medicina de montaña) y experiencia previa en temporadas anteriores o voluntariados.

También deberán adjuntar:

Copia del DNI (frente y dorso).

Copia de títulos o certificados de estudios y cursos.

Certificado de idiomas (el inglés es requisito excluyente para informadores turísticos).

Declaración jurada de conocimiento de las bases y condiciones (Anexo I).

Currículum vitae actualizado.

Carnet de conducir, si corresponde (no excluyente).

Cada postulante podrá indicar su zona de trabajo preferida, aunque la asignación final quedará sujeta a las necesidades operativas de la provincia.

La inscripción se realiza a través del sistema Ticket disponible en el sitio web del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza.