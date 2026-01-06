Tarjeta SUBE: qué tenés que hacer para no perder los descuentos y pagar menos el colectivo

Con el aumento del boleto a $1.400, muchos usuarios perdieron el descuento por Usuario Frecuente en la SUBE sin saberlo. El gobierno de Mendoza indicó como reactivar los beneficios en la tarjeta y pagar más barato.

Con el inicio de enero, muchos usuarios del transporte público en Mendoza advirtieron que habían dejado de recibir el descuento por Usuario Frecuente en la tarjeta SUBE. La buena noticia es que no se perdió: en la mayoría de los casos, solo hace falta actualizar la SUBE para volver a acceder los descuentos que ofrece cada abono.

Desde la Subsecretaria de Transporte de Mendoza, indicaron que todas las personas que utilicen los beneficios locales de la tarjeta SUBE deben actualizarlos para que el descuento siga vigente en este 2026.

Paso a paso: cómo actualizar la tarjeta SUBE

La actualización del beneficio es rápida y gratuita, y puede hacerse por distintos medios:

App SUBE: ingresar a “Acreditá y consultá saldo”, elegir “Ver saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada” . Requiere un celular Android 6 o superior con tecnología NFC .

ingresar a “Acreditá y consultá saldo”, elegir “Ver saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular hasta que aparezca el mensaje . Requiere un celular Android 6 o superior con tecnología . Terminal automática SUBE: tenés que apoyar la tarjeta unos segundos hasta que el equipo indique que ya puede retirarse.

tenés que apoyar la tarjeta unos segundos hasta que el equipo indique que ya puede retirarse. En el colectivo (Atributo a bordo): al subir, avisar al chofer que la SUBE tiene una actualización pendiente y apoyar la tarjeta en el validador hasta que se confirme la aplicación del beneficio.

Quienes utilizan SUBE Digital no deben hacer ningún trámite: el descuento se renueva de forma automática.

Además de la app y las terminales, la acreditación puede realizarse en:

Controles de líneas de las empresas de transporte

Ventanilla Única de Casa de Gobierno

Terminal de Ómnibus (locales 107 y 132, ala norte, 1° piso)

Rivadavia 420, Ciudad

Boleto más caro en Mendoza: cuánto cuesta viajar en colectivo

Desde el 1 de enero de 2026, el boleto de colectivo en el Gran Mendoza aumentó a $1.400, tras la actualización autorizada por la Subsecretaría de Transporte. En noviembre la tarifa era de $1.200 y, en comparación con enero de 2025, el incremento interanual alcanza el 64%.

A pesar del aumento, continúan vigentes abonos y tarifas diferenciadas para aliviar el impacto en distintos sectores:

Estudiantes primarios: $560

$560 Estudiantes secundarios, universitarios y jubilados: $700

$700 Usuarios frecuentes: $840 entre los viajes 21 y 40

Cómo funciona el descuento de Usuario Frecuente en la SUBE

El beneficio se aplica de manera progresiva y mensual, según la cantidad de viajes realizados:

Viajes 1 al 20: se paga la tarifa plana

se paga la Viajes 21 al 40: 40% de descuento

Viajes 41 al 80: 50% de descuento

Una vez iniciado un nuevo mes, el conteo vuelve a comenzar desde cero, por lo que es clave mantener la tarjeta correctamente actualizada para no perder los descuentos.

También se mantiene el 17% de descuento en horarios de menor demanda, los dos trasbordos gratuitos y los pasajes sin costo para docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y beneficiarios de la Ley 7811.