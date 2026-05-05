Subsidios al gas: cómo pedir el beneficio y quiénes pueden acceder al 75% de descuento en mayo

El Gobierno nacional reforzó la ayuda para sectores vulnerables y amplió el subsidio al gas al 75% durante mayo. Alcanza a millones de hogares y busca aliviar el impacto de las tarifas en plena llegada del frío.

El Gobierno nacional decidió ampliar los subsidios al gas y otorgar una bonificación del 75% para los usuarios más vulnerables en un contexto de suba de las tarifas eléctricas y un mayor consumo por la llegada de las bajas temperaturas. La medida, oficializada por la Secretaría de Energía, alcanza a unos 4,7 millones de hogares y está dirigida a quienes integran el Nivel 2 (menores ingresos) dentro del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Este refuerzo incluye un 25% adicional extraordinario, que se suma al 50% de subsidio que ya estaba vigente, aunque por ahora se aplicará solo durante mayo.

Cómo saber si tenés el subsidio en la factura de gas

Para verificar si estás dentro del régimen de subsidios energéticos, hay dos formas para averiguarlo:

1. Revisar la boleta de gas

En la factura, debajo del monto total a pagar, debe figurar la leyenda: “bloque bonificado aplicado RASE”. Ahí se detalla el volumen de consumo subsidiado (en metros cúbicos). Si tu consumo entra dentro de ese bloque, recibirás el descuento correspondiente.

2. Consultar en la app Mi Argentina

También podés ingresar a Mi Argentina, ir a la sección Trámites y verificar si tenés activo el subsidio para luz y gas. Si no aparece, podés iniciar la solicitud desde ahí mismo.

Cómo pedir el subsidio al gas paso a paso

Quienes no estén inscriptos en el sistema pueden solicitar el beneficio a través del RASE. Para hacerlo, deben:

Ingresar al formulario oficial de subsidios energéticos

Completar datos personales

Tener a mano el DNI

Cargar información de la factura de gas (número de medidor, servicio, etc.)

El trámite es gratuito y se realiza de manera online. Para formar parte del Nivel 2 y acceder al mayor beneficio, el grupo familiar debe cumplir con ciertos requisitos como:

Ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales

No poseer vehículos nuevos (menos de 3 años)

(menos de 3 años) No contar con bienes de lujo (como embarcaciones o aeronaves)

(como embarcaciones o aeronaves) No tener participación en sociedades comerciales relevantes

Excepciones

Podrán acceder igual al subsidio quienes tengan:

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Condición de veterano de Malvinas

Domicilio en barrios populares

Si bien el aumento del subsidio al gas al 75% ya está confirmado, todavía no se conoce con precisión el impacto en pesos en cada factura. Esto se debe a que aún faltan definiciones sobre los cuadros tarifarios finales.

Especialistas explican que el beneficio busca amortiguar el aumento del gas, impulsado tanto por la inflación local como por factores internacionales, como la guerra en Medio Oriente, que elevó los precios del gas natural importado.

El refuerzo del 25% adicional tiene carácter extraordinario y, por ahora, se aplicará únicamente durante mayo. La decisión responde a la necesidad de contener el impacto en las tarifas y evitar un salto mayor en la inflación.

No está confirmado si el beneficio se extenderá a los meses de invierno, aunque dependerá de la evolución de los precios y la política energética del Gobierno.