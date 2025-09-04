Subasta online en Mendoza: La Aduana remata guitarras Fender, bajos y equipos musicales desde $17.000

La Aduana de Mendoza realizará una subasta online de instrumentos musicales y equipos de sonido de alta gama, entre ellos guitarras Fender, Godin y Takamine, además de bajos y micrófonos profesionales. Los precios base arrancan en $17.000.

La Aduana de Mendoza confirmó que realizará una subasta online de instrumentos musicales y equipos de sonido que permanecían incautados en la Provincia de Mendoza. Se trata de una oportunidad única para músicos, coleccionistas y aficionados, con precios base que van desde los $17.000 hasta los $250.000 para diferentes equipos musicales.

La subasta será de manera online el 18 de septiembre y se trata de productos que están bajo disponibilidad administrativa por parte de ARCA.

Entre los lotes disponibles aparecen piezas de gran renombre en el mundo musical:

Guitarra Fender Stratocaster

Godin Multiac

Takamine GC3CE

Modelos de ESP y Mercury

Bajo Fender Jazz Bass

Además, se incluirán amplificadores Mercury, micrófonos profesionales Shure (desde el clásico SM58 hasta sistemas inalámbricos PGX2 y PGX4), cabezales de iluminación AMK BEAM LH-A002 y estéreos Panasonic CQ-DP383U.

Cuándo y dónde será la subasta

La subasta electrónica se llevará a cabo el 18 de septiembre desde las 12, a través de la plataforma del Banco Ciudad.

Quienes deseen participar deberán registrarse previamente en el portal de subastas, lo que les permitirá realizar ofertas online desde cualquier punto del país.

Exhibición previa de los instrumentos

Si bien la subasta será 100% digital, los interesados podrán ver los instrumentos en persona los días 8 y 9 de septiembre, de 9 a 12, en el depósito de la Aduana ubicado en calle Peltier 721, Ciudad de Mendoza.

Cómo participar de la subasta del Banco Ciudad

Ingresar al portal de subastas con usuario y contraseña.

Seleccionar la subasta de interés y suscribirse.

Completar los datos personales y aceptar las condiciones de venta.

Adjuntar el comprobante de depósito solicitado.

Es importante tener en cuenta que todos los lotes se venden “tal cual están”, por lo que se recomienda revisar con detalle las condiciones y, de ser posible, visitar la exhibición.