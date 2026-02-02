¿Sigue el reintegro del Banco Nación en colectivos?: todos los descuentos para viajar gratis en febrero de 2026

Durante febrero de 2026 hay distintas promociones que permiten viajar sin costo en colectivos y subtes mediante reintegros del pasaje de colectivos. Qué medios de pago están habilitados, cuáles son los topes y cómo acceder a cada beneficio.

Durante febrero de 2026, continúan vigentes distintas promociones bancarias que permiten viajar gratis en colectivo y subte gracias a reintegros del 100% del pasaje. Los beneficios alcanzan a varios medios de pago electrónicos, tienen topes mensuales y están disponibles en gran parte del país. A continuación, el detalle actualizado de cómo acceder a cada descuento, qué bancos participan y cuáles son las condiciones.

Durante este mes, es posible recuperar el valor total del pasaje utilizando tarjetas contactless, pagos con NFC desde el celular y algunos beneficios específicos por banco. Entre las opciones más destacadas aparecen Visa, Banco Nación, Naranja X y la tarjeta SUBE, aunque cada una cuenta con requisitos particulares.

Reintegro del 100% pagando con tarjetas Visa mediante NFC

Una de las promociones más utilizadas permite acceder a un reintegro total del pasaje pagando con tarjetas Visa con tecnología NFC, ya sean de crédito, débito o prepaga. El pago se realiza apoyando la tarjeta o el celular sobre la validadora del colectivo o del subte.

Este beneficio puede usarse a través de Modo y con distintos bancos como Galicia, Santander, Macro, ICBC, entre otros. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos puntos:

Reintegro: 100% del valor del pasaje.

100% del valor del pasaje. Tope mensual: $10.000 por tarjeta y por mes.

$10.000 por tarjeta y por mes. Medios alcanzados: colectivos y subtes.

colectivos y subtes. Acreditación: hasta 30 días después de que se realiza el pago.

hasta 30 días después de que se realiza el pago. Vigencia: hasta el 28 de febrero de 2026.

Muchos usuarios utilizan varias tarjetas Visa de diferentes bancos para maximizar el beneficio, siempre respetando los topes individuales.

Banco Nación: qué pasa con el QR para viajar gratis en colectivo

Desde el Banco Nación no confirmaron la continuidad del beneficio exclusivo para pagos con QR del BNA. Por el momento, el reintegro del 100% se mantiene únicamente para pagos realizados a través de Modo con NFC, con un tope mensual de $10.000 para tarjetas Visa desde Modo.

Además, el banco informó que sigue vigente una bonificación del 100% del pasaje pagando con tarjetas MasterCard del Banco Nación mediante Contactless, tanto en colectivos como en subtes, con un tope de $2.000 por mes.

Naranja X: reintegros del 100% en transporte público

Otra alternativa para viajar gratis en colectivo durante febrero es utilizar tarjetas Naranja X, tanto Visa como MasterCard, siempre que el pago se realice mediante NFC.

Características del beneficio:

Reintegro: 100% del valor del pasaje

100% del valor del pasaje Tope mensual: $20.000 por tarjeta

$20.000 por tarjeta Medio de pago: sin contacto (tarjeta o celular)

Al igual que en otros casos, los reintegros pueden tardar hasta 30 días en verse reflejados en la cuenta o en el resumen de la tarjeta.

En todos los casos, el pago del pasaje se realiza de forma contactless, apoyando la tarjeta física o el celular con NFC en la máquina validadora de SUBE. Es fundamental verificar los topes mensuales, la fecha de vigencia de cada promoción y controlar los canales oficiales de los bancos para confirmar la acreditación de los reintegros.