¿Se te venció el Certificado Único de Discapacidad en 2025? El Gobierno definió quiénes deben renovarlo y qué beneficios siguen vigentes

El Gobierno nacional definió nuevos criterios para la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y cambios para este año. Quiénes deben hacer el trámite en 2025, qué certificados tienen prórroga automática hasta 2026 y cuáles son los beneficios que continúan vigentes en todo el país.

El Gobierno nacional oficializó cambios clave en la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), un documento fundamental para acceder a prestaciones médicas, asignaciones familiares, transporte gratuito y otros derechos. La medida alcanza a miles de personas en todo el país y establece nuevos plazos, prórrogas automáticas y obligaciones de renovación, según el año de vencimiento del certificado.

Qué es el Certificado Único de Discapacidad

El CUD es un documento oficial, gratuito y con validez nacional, que permite acreditar la condición de discapacidad y acceder a múltiples beneficios del Estado. Su tramitación es voluntaria, pero resulta clave para garantizar el pleno ejercicio de derechos.

Cambios en la renovación del CUD: quiénes deben hacerlo

A través de la Resolución 2520/2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dispuso una prórroga automática de un año para determinados certificados.

No deben renovar : los CUD con vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 , que extienden automáticamente su vigencia hasta la misma fecha de 2026 , sin necesidad de realizar trámites.

: los , que , sin necesidad de realizar trámites. Sí deben renovar: los certificados vencidos en 2022, 2023 y 2024, ya que no están incluidos en la prórroga y deben iniciar el trámite de actualización durante este año.

Desde el organismo explicaron que la medida busca evitar la pérdida de derechos y brindar más tiempo a quienes necesitan realizar la renovación.

Cómo renovar o tramitar el CUD

Quienes deban renovar el Certificado Único de Discapacidad o tramitarlo por primera vez deberán solicitar turno en la Junta Evaluadora correspondiente a su domicilio. La evaluación está a cargo de un equipo interdisciplinario que analiza la documentación médica presentada.

Qué condiciones de salud permiten solicitar el CUD

El certificado puede otorgarse a personas con discapacidades de origen:

Intelectual y mental

Visual

Motora

Auditiva

Respiratoria

Cardiovascular

Renal y urológica

Digestiva y hepática

La documentación requerida varía según el tipo de discapacidad y debe ser emitida por profesionales de la salud.

Beneficios del Certificado Único de Discapacidad

Las personas que cuenten con el CUD vigente acceden a una serie de derechos y beneficios, entre ellos:

Transporte público gratuito de corta, mediana y larga distancia.

de corta, mediana y larga distancia. Cobertura médica al 100% en prestaciones básicas, tratamientos, rehabilitación, prótesis y apoyos educativos.

en prestaciones básicas, tratamientos, rehabilitación, prótesis y apoyos educativos. Asignaciones familiares de ANSES .

. Exenciones impositivas y tasas municipales.

y tasas municipales. Beneficios para la compra de vehículos.

Cómo descargar el CUD digital

El Certificado Único de Discapacidad digital puede obtenerse a través de la plataforma Mi Argentina. Una vez ingresados y validados los datos, el documento aparece en la sección “Mis documentos” o “Mi salud”, desde donde puede descargarse y presentarse cuando sea necesario.