River vs Unión en Mendoza: así pueden sacar las entradas gratis las personas con discapacidad

El Estadio Malvinas Argentinas volverá a vibrar con un partido de Copa Argentina en Mendoza. Este jueves 28 de agosto, desde las 21.15, River Plate y Unión de Santa Fe se enfrentarán por los Octavos de Final y la organización informó el procedimiento para acceder a los tickets destinados a personas con discapacidad.

River vs Unión en Mendoza: Cuándo y dónde retirar las entradas para personas con discapacidad

Las entradas gratuitas se podrán retirar el miércoles 27 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en las boleterías del sector Sur del Estadio Malvinas Argentinas. La entrega será por orden de llegada y con cupo limitado, por lo que se recomienda asistir con antelación.

Requisitos para retirar los pases

Para obtener los tickets será necesario presentar:

DNI en original y fotocopia.

Certificado Único de Discapacidad (CUD), en original y fotocopia.

En los casos en que el certificado aclare que la persona circula con acompañante, también se deberá presentar el DNI y fotocopia de ese acompañante.

El cupo es limitado y se entregará una entrada por persona. Si el certificado especifica que la persona con discapacidad circula con acompañante, se entregarán dos pases. Desde la organización indicaron que no es necesario que concurra el titular del certificado de discapacidad, puede asistir otra persona con su documentación.

Quien retire la entrada solamente podrá obtener el pase correspondiente a una persona con discapacidad. Es decir, una persona no puede asistir con varios certificados y retirar entradas de más de una persona con discapacidad.