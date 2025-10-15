Reintegro de hasta el 100% en el pasaje de colectivo: todos los bancos que tienen la promoción en octubre

Para obtener el reintegro del pasaje de colectivo, se pueden usar métodos de pago sin contacto con billeteras virtuales o tarjetas. Algunos bancos ofrecen descuentos de hasta el 100%. Todas las promociones y beneficios en octubre 2025.

Ante el aumento del pasaje en el transporte público, los argentinos buscan la manera de estirar el sueldo hasta fin de mes. Es por eso que muchas billeteras virtuales y bancos se han convertido en alternativas a la tarjeta SUBE, ya que te reintegran hasta el 100% del valor del pasaje de colectivo con topes mensuales que permiten ahorrar entre $10.000 y $15.000 por mes.

Si bien continúan vigentes los beneficios en la tarjeta SUBE como la tarifa social, los abonos escolares o el descuento por usuario frecuente, además del trasbordo, hay una tendencia creciente por la utilización de medios de pago electrónicos en el transporte público.

En Mendoza, según los datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Servicios Públicos, el 22% de las transacciones diarias, de un total de 800.000, se realizan con a través del pago con QR en los colectivos, mientras que un 1% elige pagar con tarjetas o NFC.

Boleto de colectivo gratis: cuáles son todas las promociones de los bancos para viajar en octubre

En octubre, el pago del boleto de colectivo con Visa a través de tu celular vía NFC otorga un 100% de descuento. El tope mensual es de $10.000 por banco y la promoción está vigente hasta el 31 de octubre.

Por su parte, Mastercard Contactless (crédito, débito o prepaga) también ofrece hasta fin de mes un 100% de descuento abonando desde el celular con NFC. El tope es de $15.000 mensuales. Además, quienes utilicen la tarjeta física acceden a un 20% de reintegro, con un tope de $12.000 por mes.

Es importante aclarar que el reintegro se aplica dentro de los 20 a 30 días hábiles posteriores al pago.

Más descuentos:

Banco Galicia: 100% de reintegro con un tope de $15.000 por tarjeta y por mes. Con tus Tarjetas de Débito y Crédito Visa Galicia , mediante NFC , desde Apple Pay y Google Pay.

100% de reintegro con un tope de $15.000 por tarjeta y por mes. Con tus , mediante , desde Apple Pay y Google Pay. Mercado Pago: Ofrece el 90% de reintegro pagando con QR con un tope de $10.000 por cuenta y por mes. Y si pagas con tu tarjeta prepaga Mastercard accedes al 100% de reintegro pagando con NFC.

Ofrece el 90% de reintegro pagando con QR con un tope de $10.000 por cuenta y por mes. Y si pagas con tu tarjeta prepaga Mastercard accedes al 100% de reintegro pagando con NFC. ICBC: ofrece el 100% de reintegro con un tope de $10.000 por mes.

ofrece el 100% de reintegro con un tope de $10.000 por mes. Ualá : tanto con su tarjeta prepaga como con la de crédito Mastercard, se puede acceder a un 100% de descuento, también hasta el 31 de octubre, con un tope mensual de $15.000.

: tanto con su tarjeta prepaga como con la de crédito Mastercard, se puede acceder a un 100% de descuento, también hasta el 31 de octubre, con un tope mensual de $15.000. Banco Nación: 100% de descuento al pagar con código QR y dinero en cuenta, con un límite de $15.000 mensuales.

Cómo usar el reintegro por uso de medios de pago sin contacto