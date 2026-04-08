PUAM en abril de 2026: cuánto cobrarán quienes no accedieron a una jubilación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el nuevo monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para abril de 2026. El haber tendrá un incremento del 2,9%, calculado en base a la inflación de febrero informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con esta actualización, la PUAM se ubicará en $304.255,45. A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, cuya continuidad fue ratificada por el Decreto 213/2026. De esta manera, el ingreso total mensual para los beneficiarios ascenderá a $374.255,45.

Sin embargo, el bono permanece congelado desde 2024, lo que impacta en el poder adquisitivo real. En ese contexto, el aumento efectivo de la prestación es del 2,34%, por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Qué es la PUAM?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor es una prestación no contributiva destinada a personas que no alcanzaron los 30 años de aportes requeridos para jubilarse. Su valor equivale al 80% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Tras el fin de la moratoria previsional, esta herramienta se consolidó como una de las principales opciones para quienes llegan a la edad jubilatoria sin los aportes completos.

Requisitos para acceder

Para solicitar la PUAM, la Anses establece las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más .

. Ser argentino nativo o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país.

en el país. En el caso de extranjeros, acreditar un mínimo de 20 años de residencia .

. No percibir jubilación, pensión ni retiro contributivo, ni en el país ni en el exterior.

A diferencia de otras pensiones no contributivas, la PUAM permite acceder a la cobertura médica de PAMI y también habilita el cobro de asignaciones familiares.

Cómo tramitarla

El trámite puede realizarse de forma presencial en una oficina de Anses, con turno previo, o de manera online a través de la plataforma Mi Anses, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.