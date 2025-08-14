Viernes 15 de agosto: cómo funcionará el comercio en Mendoza en la previa del Día del Niño

El viernes 15 de agosto, Mendoza tendrá un día no laborable por el paso a la inmortalidad del General San Martín. Así funcionarán los comercios en el centro mendocino.

A pocos días del Día del Niño, muchos mendocinos se preguntan cómo abrirán los comercios en la previa de este fin de semana largo. Desde la Cámara de Empresas Comerciales, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys) aclararon que, pese al viernes no laborable del 15 de agosto, cada local decidirá si abrirá sus puertas o no

El día viernes fue declarado no laborable para el sector público en conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

Sin embargo, en Mendoza, el comercio mantendrá sus actividades habituales y los locales de la Ciudad de Mendoza abrirán con normalidad, despejando dudas sobre si los mendocinos podrían encontrarse con locales cerrados antes del domingo 17.

Según precisaron desde Cecitys, el lunes 18 de agosto tampoco será feriado ni habrá traslados del día no laborable, como ocurre en algunas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, tanto sector público como privado trabajarán con normalidad.

Lunes 18 de agosto: ¿Por qué no es feriado nacional?

El feriado nacional correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín se conmemora el domingo 17 de agosto, y es no trasladable, según lo estipulado por la Ley 27.399. Por lo tanto, no se extiende al lunes siguiente.

Además, el viernes 15 de agosto será día no laborable con fines turísticos, según el Decreto 1027/2024, lo que podría haber contribuido a la confusión. Si trabajas el viernes, no corresponde que te paguen doble, ya que es una jornada normal.

Próximos feriados nacionales en Argentina