Refinanciación de deudas en Mendoza: quiénes podrán acceder a tasas del 29% y hasta 72 cuotas

Mendoza busca darles una salida a unos 270.000 deudores en mora con refinanciaciones a tasas más bajas y plazos de hasta 72 meses. El Banco Nación ya ofrece líneas desde el 29% anual y la Provincia busca extender estas condiciones al resto del sistema financiero mediante beneficios impositivos.

El Gobierno de Mendoza avanza con un esquema junto al Banco Nación para facilitar la regularización de deudas de familias y empresas que tienen créditos pendientes de pago. El ministro de Gobierno, Natalio Mema, explicó los alcances de la iniciativa y remarcó que el objetivo es reducir el costo financiero sin perjudicar a quienes cumplen regularmente con sus obligaciones.

“Tenemos más empresas y más personas tomando créditos, cosa que es saludable en cualquier economía que quiera crecer”, sostuvo Mema. Sin embargo, reconoció que la expansión del financiamiento también derivó en un incremento de la mora y planteó la necesidad de acompañar a los deudores sin generar incentivos para dejar de pagar.

“No puede ser que sea más barato estar en mora que no pagar”, afirmó el funcionario.

Qué propone Mendoza para refinanciar deudas

El esquema contempla beneficios impositivos para las entidades financieras que ofrezcan condiciones más accesibles para refinanciar créditos.

En concreto, el Gobierno provincial propone una reducción de dos puntos en Ingresos Brutos para los bancos y entidades que otorguen refinanciaciones con una tasa nominal anual inferior al 40% y un plazo superior a 24 meses.

Además, se prevé la eliminación del Impuesto de Sellos para este tipo de operaciones.

La exención ya fue aplicada al Banco Nación a través de una consulta vinculante. Para que el beneficio pueda extenderse al resto de las entidades financieras será necesaria la aprobación de la Legislatura de Mendoza.

Las tasas y plazos que ofrece el Banco Nación

La intención de la Provincia es que las condiciones que actualmente ofrece el Banco Nación puedan replicarse en otras entidades financieras.

Según explicó Mema, el banco estatal estableció una tasa del 29% para determinadas refinanciaciones destinadas a morosos, mientras que para otros clientes ofrece tasas del 35%. En algunas líneas, los plazos pueden llegar hasta 72 meses.

“El Banco Nación ya tomó la iniciativa y dijo 29% para los morosos, 35% para el resto, 72 meses de plazo. Ese es el sistema que nosotros apuntamos para todo el resto del sistema financiero”, explicó el ministro.

De esta manera, el objetivo es que los deudores puedan acceder a cuotas más bajas mediante una combinación de menores tasas y mayor plazo de pago.

¿Quiénes pueden acceder a la refinanciación?

Uno de los puntos destacados por Mema es que el beneficio no estará limitado exclusivamente a quienes ya están en mora.

“Podés refinanciar tu crédito estando o no estando en mora. Es una medida para el 100%. Es para todos”, aseguró.

Esto significa que una persona que actualmente está pagando su crédito en tiempo y forma también podría acceder a una refinanciación si encuentra condiciones más convenientes.

La medida también contempla la posibilidad de utilizar un nuevo crédito para cancelar una deuda que se mantiene con otra entidad. De esta manera, el deudor podría trasladar su obligación hacia un financiamiento con una tasa más baja y un plazo más extenso.

Mema definió este mecanismo como una especie de “rollover”, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de financiamiento.

Cuántos deudores hay en Mendoza

El diagnóstico del Gobierno provincial estima que existen alrededor de 870.000 deudores en Mendoza, considerando clientes de bancos, tarjetas de crédito y prestamistas no bancarios.

De ese universo, aproximadamente 270.000 personas presentan algún nivel de mora de 30 días o más.

El Banco Nación concentra, según Mema, entre el 30% y el 40% de los deudores morosos de la provincia, aunque el funcionario destacó que la entidad presenta uno de los niveles de mora más bajos dentro del sistema.

Qué pasa con las billeteras virtuales y fintech

Las billeteras virtuales y las fintech no forman parte directamente del sistema financiero alcanzado por esta iniciativa. Sin embargo, el Gobierno considera que también podrían verse involucradas indirectamente.

Por ejemplo, una persona podría obtener una refinanciación bancaria en mejores condiciones y utilizar ese dinero para cancelar una deuda que mantiene con una fintech.

“La idea de un rollover es encontrar un mejor sistema de financiamiento”, explicó Mema.

En este sentido, la Provincia apuesta a que la competencia entre bancos y entidades financieras genere mejores condiciones para los usuarios y favorezca una reducción del costo de las deudas.

Cuánto le costará al Estado

El Gobierno mendocino también calculó el impacto fiscal de la iniciativa. Mema estimó que, si la mitad de los deudores del Banco Nación accediera a la refinanciación, la pérdida inmediata de recaudación para la Provincia rondaría los $800 millones.

El funcionario defendió ese costo como parte de una estrategia destinada a facilitar la salida de la mora y reducir el peso de las deudas sobre familias y empresas.

Por qué aumentó la morosidad

Mema relacionó el incremento de la mora con los créditos que fueron tomados durante el período de mayor tensión financiera previo a las elecciones de medio término.

“Muchas personas y empresas tomaron crédito a tasas altas”, señaló.

En ese contexto, la propuesta oficial busca que los deudores puedan acceder a condiciones financieras menos costosas y plazos más extensos, pero sin condonar las deudas.

La estrategia, según explicó el ministro, apunta a que quienes tienen dificultades para afrontar sus compromisos puedan reorganizar sus pagos y, al mismo tiempo, evitar que quienes cumplen con sus obligaciones queden en una situación desfavorable.

Mendoza apuesta a bajar impuestos para reducir el costo de las deudas

Mema destacó que la Provincia eligió intervenir mediante incentivos fiscales en lugar de establecer una regulación directa sobre las entidades financieras.

“Nosotros fuimos por la positiva, nos fuimos a bajar impuestos”, afirmó.

El objetivo es que el modelo de refinanciación impulsado junto al Banco Nación pueda extenderse al resto del sistema financiero y generar una competencia que termine ofreciendo mejores tasas y plazos a los deudores mendocinos.

“Estamos alineados en ese sentido en salir de esto”, sostuvo el ministro, aunque aclaró que la Provincia deberá sostener la iniciativa dentro de sus posibilidades fiscales.