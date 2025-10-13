OSEP se moderniza: cómo funciona el nuevo sistema de Teleconsulta

La Obra Social de Empleados Públicos aprobó la implementación de un servicio de atención médica virtual en toda la provincia que permitirá a sus afiliados realizar consultas con profesionales de la salud sin moverse de su casa.

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) dio un paso clave en la modernización de sus servicios al aprobar la puesta en marcha de la Teleconsulta, un nuevo sistema de atención médica a distancia.

A través de esta modalidad, los afiliados podrán acceder a consultas virtuales con profesionales de distintas especialidades, evitando traslados y reduciendo los tiempos de espera.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N°1117, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y forma parte del plan de transformación digital y atención centrada en la persona que impulsa la institución dentro de su programa de Telesalud.

Atención primaria y salud mental, las áreas prioritarias

En esta primera etapa, OSEP convocará a prestadores interesados en ofrecer servicios de Teleconsulta en Medicina General, Clínica Médica, Pediatría y Salud Mental (Psicología de urgencia).

El objetivo es ampliar el acceso a la atención primaria, sobre todo en zonas alejadas o con dificultades de movilidad, garantizando la disponibilidad del servicio las 24 horas, los siete días de la semana.

El sistema funcionará por demanda espontánea, es decir, el afiliado podrá solicitar la consulta en cualquier momento, sin necesidad de turno previo.

¿Cómo será la prestación y cuánto va a costar?

La Teleconsulta se incorpora como una opción voluntaria y complementaria a la red tradicional de atención presencial (hospitales, centros propios y prestadores por libre elección).

El valor del servicio se fijó en el 50% del costo de una consulta médica general en el Gran Mendoza, según el Sistema de Salud de OSEP (SISAO).

El pago será directo entre el afiliado y el profesional, sin generar gasto alguno para la obra social ni requerir equipamiento informático adicional.

Convocatoria abierta para prestadores

OSEP abrió una convocatoria pública para conformar el listado de prestadores que brindarán el servicio.

Los profesionales o entidades interesadas deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos y normativos, entre ellos:

Contar con plataformas de teleconsulta registradas y habilitadas por el Ministerio de Salud de la Nación.

Disponer de firma digital remota para recetas y documentos médicos.

para recetas y documentos médicos. Incorporar los registros de atención a la historia clínica digital del paciente.

a la historia clínica digital del paciente. Cumplir con los estándares de ciberseguridad y confidencialidad de datos.

La convocatoria estará abierta hasta el 24 de octubre de 2025, y las propuestas serán evaluadas por una Comisión Interdisciplinaria integrada por distintas áreas de la obra social, como la Dirección de Salud, Gerencia de TICs y Asuntos Jurídicos.

Una vez seleccionados, los prestadores firmarán un convenio con una vigencia inicial de doce meses, renovable a criterio de OSEP. Además, se implementará un sistema de auditorías y sanciones para garantizar la calidad y el cumplimiento de los estándares del servicio.