Mendoza: por qué este jueves no hay clases

Este jueves 11 de septiembre se conmemora en todo el país el Día del Maestro por ende no habrá clases en todas las modalidades en la provincia.

Este jueves 11 de septiembre se conmemora en todo el país el Día del Maestro, motivo por el cual no se dictarán clases en los establecimientos educativos en nivel primario y secundario.

La jornada está contemplada como asueto educativo, en reconocimiento a la labor docente, y alcanza tanto a maestros como a alumnos de nivel primario como secundario.

Día del Maestro: ¿por qué se celebra el 11 de septiembre?

La fecha recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrido el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay. Considerado el “padre del aula”, Sarmiento fue una figura clave en la expansión de la educación pública en Argentina.

Durante su presidencia (1868–1874), impulsó la creación de más de 800 escuelas, promovió leyes educativas y fomentó la formación docente, incluso convocando educadores extranjeros para fortalecer el sistema nacional.

El Día del Maestro fue establecido oficialmente en 1945, tras un homenaje continental realizado en Panamá en 1943, donde se propuso institucionalizar la fecha en honor a Sarmiento. Desde entonces, cada 11 de septiembre se reconoce el compromiso de quienes enseñan y sostienen el funcionamiento de las escuelas en todo el país.

Para más información sobre el calendario escolar o actividades conmemorativas, se recomienda consultar los canales oficiales de cada jurisdicción educativa.